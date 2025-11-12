MLB／10屆三壘金手套亞瑞納多走定了？紅雀鬆口有交易打算

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀資深三壘手亞瑞納多。 美聯社
大聯盟休賽季搶人大戰即將展開，日前傳出聖路易紅雀可能放走10屆金手套得主、當家明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），以及強投格雷（Sonny Gray），今天紅雀隊棒球營運總裁布魯（Chaim Bloom）也鬆口交易的可能性：「我們都認為現在最好的做法是，幫他（亞瑞納多）找到一支更適合的球隊。」

現年34歲的亞瑞納多生涯至今10度奪下三壘手金手套、8度入選全明星賽，堪稱國聯明星三壘手的代名詞，不過他今年受到傷勢困擾，扣除2020年縮水賽季，本季他只出賽107場寫下生涯新低，打擊率.237、上壘率.289、長打率.377，敲出12發全壘打、52分打點，OPS低於聯盟平均值。

今天（12日）布魯在總管會議中再次提到亞瑞納多，他不諱言球隊確實有交易打算：「儘管亞瑞納多在紅雀表現相當出色，不過，我們都認為現在最好的做法是，幫他找到一支更適合的球隊，我們都持續為這個目標努力中。」

此外，3度入選明星賽的格雷也被視為紅雀可能交易掉的人選，剛滿36歲的他近兩年成績與2023年相比稍稍退步，本季32場的出賽皆擔任先發，成績14勝8敗，180.2局投出201次三振，防禦率4.28。

紅雀有可能交易格雷（Sonny Gray）。 路透通訊社
《ESPN》指出，目前可能有不只1支球隊對格雷感興趣。布魯也大方承認，球隊在進入休賽季後對交易格雷的態度變得比較開放，「我們有持續聆聽他的想法，他依舊是最優秀的投手之一。針對我們現在的狀況和長期規劃來看，某些做法應該可行，但我們會繼續探索任何可能性。」

