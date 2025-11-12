快訊

MLB／道奇拚三連霸補強牛棚勢在必行 傳洋基守護神是人選之一

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基2025年賽季的終結者威廉斯。 美聯社
洛杉磯道奇在世界大賽與多倫多藍鳥血戰7場，最終辛苦勝出，成為自21世紀以來，第一支完成連霸的大聯盟球隊。明年賽季要力拚締造三連霸王朝的藍帽軍團，牛棚戰力勢必得提升，《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）就提供補強「終結者」的方向，而外傳，道奇已經看上2025年賽季才轉戰紐約洋基的守護神威廉斯（Devin Williams）。

道奇在世界大賽艱辛逆轉奪冠，球隊弱點也相當顯而易見，那就是牛棚投手和外野手戰力。《ESPN》記者帕桑指出，道奇不打算對塔克（Kyle Tucker）開出10年以上長約，他們也不需要重砲手史瓦伯（Kyle Schwarber），而且現今球隊先發輪值已有史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），還有山本由伸、大谷翔平，甚至隱藏版的佐佐木朗希，戰力還算充足，因此道奇有足夠空間可以進行交易，最明顯的補強方向就是再補進一名可靠的終結者。

帕桑進一步點出，道奇的補強最佳解方就是紐約大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz），31歲的狄亞茲休賽季拒絕最後2年3700萬美元的選擇權，轉而投入自由市場，本季他出賽62場，拿到6勝3敗、防禦率1.63，有28次救援成功，投66.1局投球中飆出98次三振，被打擊率僅.164，WHIP值也只有0.87。

而根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）的消息，道奇隊總管高梅斯（Brandon Gomes）也證實球團可能會補強一名後援投手，而2025年賽季轉戰洋基後水土不服的威廉斯就是人選之一。其實道奇早在去年冬天就曾打算透過交易網羅他，不過最終密爾瓦基釀酒人選擇和洋基交易。

兩度獲得國聯年度最佳救援投手獎的威廉斯本季在洋基表現差強人意，防禦率4.79創下生涯新高，不過他的投手獨立防禦率2.68、K/9值13.1仍具一定水準，而如今威廉斯即將成為自由球員，且他尚未收到洋基的合格報價，簽下他的代價不算太高，美媒因此認為，雙方說不定稱得上是「情投意合」。

後援 道奇 洋基 大都會 威廉斯
