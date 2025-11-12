MLB／從工具人到蝴蝶球投手 大谷翔平天使前隊友宣布退休

大谷翔平在洛杉磯天使時期的隊友、之後轉戰亞特蘭大勇士的內野手佛列契（David Fletcher），今天（12日）確定結束7年大聯盟生涯。現年31歲的他透過經紀人宣布退休，正式畫下職業棒球生涯的句點。

佛列契的經紀人向《FanSided》證實，他已決定高掛球鞋。佛列契在2018年登上大聯盟，憑藉靈活的守備與穩健的打擊迅速成為天使隊陣中的人氣球員與更衣室領袖。

佛列契於2015年選秀會第六輪被天使挑中，從小聯盟一步步打上大聯盟，憑藉勤奮與穩定成為天使陣中的定心丸。在效力天使的6個賽季中，他總計出賽534場，繳出.277/.323/.359的打擊三圍，累積16發全壘打與168分打點。2021年4月，他與天使簽下5年2600萬美元延長合約，合約中包含2個球團選擇權，總值可達4100萬美元。當時天使總管梅納西（Perry Minasian）甚至表示，與佛列契延長合約是「球團的首要任務」，並稱他是「代表球隊DNA的球員」。

佛列契曾披上義大利國家隊戰袍，來台參與世界棒球經典賽預賽。 美聯社

2023年3月，當時仍為天使隊主力球員的佛列契還曾披上義大利國家隊戰袍，來台參與世界棒球經典賽預賽，不過，隨著球隊進行重建，他在2023年底就被交易到勇士，與捕手史黛西（Max Stassi）換來一壘手懷特（Evan White）與左投湯瑪斯（Tyler Thomas）。

轉戰勇士後，佛列契在大聯盟僅出賽5場，留下.250打擊率和2分打點。然而，他在小聯盟展開了全新挑戰——轉型投手。佛列契曾向勇士球團提出以「蝴蝶球投手」身分嘗試登板，並在首次先發中繳出5局失2分、飆出6次三振的表現。兩季小聯盟投手生涯中，他共出賽23場（其中18場先發），累積101局投球、送出42次三振，防禦率6.42。最亮眼的時刻莫過於2024年5月，他三振掉當時全美排名第一的新秀哈勒戴（Jackson Holliday）。

而勇士近日拒絕執行他的800萬美元球隊選擇權，改支付150萬美元買斷金，佛列契最終才會選擇結束球員生涯。