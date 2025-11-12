MLB／道奇日本3雄經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

快訊

中央社／ 東京12日綜合外電報導
道奇隊陣中3名日本名將大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，在季後賽帶來的經濟效益，比阪神虎整季還高！ 路透
日本經濟學者宮本聖浩試算，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊陣中3名日本名將大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，在季後賽帶來的經濟效益上看1328億日圓（約新台幣271億元）。

「讀賣新聞」報導，MLB洛杉磯道奇隊本月初在世界大賽達成二連霸。宮本是經濟學者，並且也是關西大學名譽教授，他於昨天發布這項試算。

經濟效益包含門票收入、餐飲費等道奇隊球迷的消費，約357億日圓；轉播權收入約195億日圓；周邊商品銷售約7億日圓；日本遊客飛到美國觀賽旅遊約7億日圓等項目，直接效益約606億日圓，並進一步加上第一、第二次的連帶效應得出總額。

宮本曾在8月底估計，日本職棒（日職）中央聯盟本季冠軍阪神虎，單季在日本全國的經濟效益約為1084億日圓。

宮本就此評論，「道奇3名日本選手在1個月創造的經濟效益，（超越）阪神虎單季總共約40名選手所產生的效益，令人相當驚嘆」。

阪神虎 佐佐木朗希
