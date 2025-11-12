快訊

MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇討論明年讓投手大谷「投一休五」。 路透
道奇討論明年讓投手大谷「投一休五」。 路透

美國職棒大聯盟今起舉行總經理會議，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）對於明年是否放行球員參加經典賽採取謹慎態度，談到大谷翔平的使用方式則不排除「投1休5」的輪值模式。

上一屆世界棒球經典賽，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都加入日本隊戰力，今年三人同樣效力道奇隊，球團放行意願成為關鍵。

高梅斯今天被日本媒體問到此事時表示，是否讓球員參加經典賽「目前尚未進行討論」，不僅僅是三位日本球員，也涉及其他要代表美國或其他國家的選手「今後應該會展開相關討論」。

大谷翔平經歷手肘手術復健後，今年重返二刀流，整季幾乎都採取投1天、休6天的登板間隔，明年球季是否繼續擔任先發投手？高梅斯也指出，會等休賽季進行一段時間後再與本人討論此事。

「基本上我們的構想是讓他以一般先發輪值節奏出賽。」高梅斯說：「不過具體安排仍會有彈性，一切會從休賽季的溝通開始。」其中投1休5模式也在考慮範圍，不過明年道奇也有可能延續今年的6人先發輪值，最終還是要看明年人手而定。

道奇 經典賽 大谷翔平
×

美國職棒大聯盟今起舉行總經理會議，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）對於明年是否放行球員參加經典賽採取謹慎態度...

MLB／史上首見！最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

美國職棒大聯盟「年度最佳總教練」今天揭曉，釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）與守護者隊總教練沃特（Stephen...

MiLB／陽念希練二縫線增角度 季後功課加強上半身活動度

舊金山巨人隊投手陽念希旅美首個賽季，多練二縫線增加直球角度，季後目標增重，也要增加上半身活動度，明年球季盼能拉長投球局數...

MLB／大聯盟陷假球風波 將攜手運彩業者設下注上限

美國職棒大聯盟（MLB）今天說，受近期假球醜聞影響，大聯盟的運動博弈合作夥伴已針對單一投球下注設下200美元上限，並禁止...

MLB／道奇挑戰三連霸外野短缺 傳有意重啟日裔好手交易談判

儘管道奇隊完成二連霸，但外野戰力仍有缺口，根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，守護者隊日裔金手套外野手關（Steven Kwan）是道奇補強目標。 報導指出，守護

MLB／「教授」漢崔克斯確定退休 2016世界大賽G7先發助小熊破咒

2016年小熊隊冠軍投手「教授」漢崔克斯（Kyle Hendricks）的經紀人證實，漢崔克斯確定退休，結束12年職業球員生涯，目前沒有當教練或進入管理層打算，將暫時把時間留給家人。 現年35歲

