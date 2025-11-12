MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

美國職棒大聯盟今起舉行總經理會議，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）對於明年是否放行球員參加經典賽採取謹慎態度，談到大谷翔平的使用方式則不排除「投1休5」的輪值模式。

上一屆世界棒球經典賽，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都加入日本隊戰力，今年三人同樣效力道奇隊，球團放行意願成為關鍵。

高梅斯今天被日本媒體問到此事時表示，是否讓球員參加經典賽「目前尚未進行討論」，不僅僅是三位日本球員，也涉及其他要代表美國或其他國家的選手「今後應該會展開相關討論」。

大谷翔平經歷手肘手術復健後，今年重返二刀流，整季幾乎都採取投1天、休6天的登板間隔，明年球季是否繼續擔任先發投手？高梅斯也指出，會等休賽季進行一段時間後再與本人討論此事。

「基本上我們的構想是讓他以一般先發輪值節奏出賽。」高梅斯說：「不過具體安排仍會有彈性，一切會從休賽季的溝通開始。」其中投1休5模式也在考慮範圍，不過明年道奇也有可能延續今年的6人先發輪值，最終還是要看明年人手而定。