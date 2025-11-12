快訊

MLB／史上首見！最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護者隊沃特（Stephen Vogt）、釀酒人隊墨菲（Pat Murphy），史上第一對連兩個球季獲此獎項的教頭。截圖自MLB官方X
美國職棒大聯盟「年度最佳總教練」今天揭曉，釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）與守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）雙雙獲獎，兩人也都是去年得主，攜手寫下史上第一對連兩個球季獲此獎項的教頭。

年度最佳總教練通常是頒發給「表現超出預期」球隊，要連兩年獲獎不容易，此前只有勇士隊考克斯（Bobby Cox，2004到05）與光芒隊凱許（Kevin Cash，2020到21）曾連續兩年得獎，墨菲與沃特更都是執教前兩年連續獲獎，史上首見。

守護者隊去年打進美聯冠軍賽，已經有驚奇演出，今年例行賽表現低迷看似與獎項無緣，卻克服最大15.5場勝差落後，逆襲奪下美聯中區冠軍，成為自1969年分區制以來逆轉最大差距奪冠的球隊。

除了戰績外，守護者隊還遇到不少麻煩，像是投手克拉塞（Emmanuel Clase）、歐提茲（Luis Ortiz）都因涉賭被放有薪假，王牌投手畢柏（Shane Bieber）季中被交易到藍鳥隊，沃特卻依舊領軍打進季後賽，也讓他獲選美聯最佳總教練。

釀酒人隊在康索（Craig Counsell）轉戰小熊隊後，由墨菲（Pat Murphy）扛起總教練一職，執教前兩年都拿下最佳總教練，在失去多名主力下打出超乎預期的成績。

今年開季釀酒人隊當家游擊手亞當斯（Willy Adames）轉戰巨人隊、終結者威廉斯（Devin Williams）被交易到洋基隊，以0勝4敗開季，還有6名投手在傷兵名單。

然而靠著5月25日至8月16日間，他們打出8連勝、11連勝與球隊史上最長的14連勝，最終以97勝65敗的成績在大聯盟登頂，也寫下隊史最佳戰績，只不過在國聯冠軍賽遭到世界大賽冠軍道奇隊橫掃。

