MiLB／陽念希練二縫線增角度 季後功課加強上半身活動度

舊金山巨人隊投手陽念希旅美首個賽季，多練二縫線增加直球角度，季後目標增重，也要增加上半身活動度，明年球季盼能拉長投球局數、往更高層級邁進。

19歲投手陽念希今年初正式加盟美國職棒舊金山巨人隊，球季後半段開始在新人聯盟出賽，季後也有參加秋季訓練營。

陽念希今天出席台彩威力盃少棒賽記者會受訪表示，球季訓練營約1個月，主要以賽代訓，透過比賽也訓練不同的臨場反應。

旅美生涯首年，陽念希表示，有學習到不一樣的棒球文化，以及面對長期賽季怎麼調整身體，不同於過去業餘時期，出賽集中在短期盃賽期間，職業生涯一週要面對1至2場的出賽，身體的恢復調整，以及增強身體素質都很重要。

陽念希表示，今年球季有感受到均速的提升，目前最快球速約95英里（約153公里），也有多練二縫線速球，教練團希望讓直球角度更多元，二縫線速球也有在實戰中使用，只是用的不多、但還需要再精進。

陽念希和學長李晨薰是旅美室友，他表示，旅美首年學長會提醒很多生活上的事情，包括繳稅、球隊運作等，兩人也會針對技術交流。

接下來何時回美國訓練，陽念希表示，還沒有收到正式通知，但教練團有給季後加強重點，希望增重至98公斤（目標93公斤），並強化上半身活動角度。陽念希也訂下目標，希望明年可以拉長投球局數，早點往高層級挑戰。