MLB／道奇挑戰三連霸外野短缺 傳有意重啟日裔好手交易談判
儘管道奇隊完成二連霸，但外野戰力仍有缺口，根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，守護者隊日裔金手套外野手關（Steven Kwan）是道奇補強目標。
報導指出，守護者差點在交易截止日前把關送去道奇，而道奇勢必會再次出手。儘管開價會很高，但道奇絕對有足夠的農場資產能完成這筆交易。
關是聯盟頂尖的技巧型打者，上季出賽156場，累積11轟、56打點和21次盜壘成功，打擊率0.272，OPS值0.705，生涯4年都獲選金手套獎，已經連2年入選明星賽。
守護者外野與跑壘教練馬奎爾（JT Maguire）受訪時稱讚關，「他幾乎樣樣精通，特別是在處理反彈球，他比任何人都熟悉各球場的特性。賽前會仔細觀察全壘打牆的反彈角度與變化，這讓他能快速完成接球與傳球，他的傳球出手速度幾乎是頂級水準。」
赫南德茲（Kike Hernandez）和康佛托（Michael Conforto）休賽季成為自由球員，道奇目前外野手人手短缺，傳聞會在自由市場爭取最大咖外野手塔克（Kyle Tucker）加入，關則是成為潛在交易人選。
