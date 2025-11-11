MLB／「教授」漢崔克斯確定退休 2016世界大賽G7先發助小熊破咒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年小熊隊冠軍成員「教授」漢崔克斯。 美聯社
2016年小熊隊冠軍投手「教授」漢崔克斯（Kyle Hendricks）的經紀人證實，漢崔克斯確定退休，結束12年職業球員生涯，目前沒有當教練或進入管理層打算，將暫時把時間留給家人。

現年35歲的漢崔克斯今年效力天使隊，吃164.2局，防禦率4.76。他的綽號是「教授」以精準控球與投球智慧聞名，即使速球很少超過90英里（約144公里），仍可以主宰比賽。生涯後期他以指導年輕投手聞名，遊刃有餘的氣質始終伴隨他的職業生涯。

漢崔克斯大聯盟前11年都在小熊度過，以招牌變速球與伸卡球組合讓打者難以掌握，期間共拿下97勝，防禦率3.68。

2016年漢崔克斯16勝8敗，以防禦率2.13拿下國聯防禦率王，國聯冠軍賽G6力壓道奇隊王牌克蕭（Clayton Kershaw），7.1局無失分。世界大賽G7他擔任先發，4.2局失2分，小熊最終在延長賽贏球，奪下暌違108年的世界大賽冠軍。

小熊
