MLB／金慧成爆料山本由伸休假也去訓練 盼球衣背號被退休

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成(左)、山本由伸(右)。 美聯社
道奇隊南韓工具人金慧成生涯首季就嚐到冠軍滋味，他近日受訪時自評首年表現只有「30分」，也提到山本由伸是他最親近的朋友。

金慧成開季成績一鳴驚人，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球季尾聲淪為代跑，例行賽出賽71場，170打席，累積3轟、17打點、13盜壘成功，打擊率0.280，OPS值0.699；季後賽只出賽2場，沒有任何打席。

金慧成在機場受訪時自評只有30分，「這不是讓我滿意的賽季，我希望成為100分選手，回國稍微休息一下後，就會立刻投入訓練，希望明年能拿出更好的表現。」

現年26歲的金慧成將27歲的山本由伸視為好朋友，他接受韓國電視台訪問時說，「山本每天都做同樣的事，從不間斷。我們年齡相近，也常一起聊天，因為同樣來自亞洲，所以他是我在隊上最親近的隊友。」

金慧成接著提到山本的日常，「真的每天都堅持做一樣的事，大聯盟球員大約每10到13天會休假一次，但他休假也會到球場訓練。看到那種等級的球員仍如此努力，真的深深被激勵。」

當被問到終極夢想是什麼？金慧成毫不猶豫地回答：「雖然很難，但我夢想成為被球隊永久退休背號的球員。那真的很帥，不是嗎？我會努力實現這個夢想。」

金慧成 山本由伸 道奇
相關新聞

