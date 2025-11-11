MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本

道奇隊南韓工具人金慧成最近受訪時提到，從日本球員大谷翔平和山本由伸身上學到很多，他相信韓國棒球總有一天會超越日本。

金慧成接受韓國電視台《JTBC》訪問時被問到，哪一刻感受到大谷真的很強，金慧成的答案是國聯冠軍賽第4戰，「那場讓我印象最深，他先發登板，還打出3響砲，這是一場會被載入史冊的比賽。」

金慧成直呼，從大谷和山本身上學到很多，並提到對日本棒球的印象，「日本選手真的讓我印象深刻，他們WBC奪冠後，又能在大聯盟繼續有傑出表現，我整季都親眼見證。」

主持人提到，「2006、2009年時，韓國和日本棒球實力仍不相上下，但現在好像差距變大了？」

對此金慧成回應：「確實有那樣的情況，的確是現實。不過我相信韓國棒球還有未來，潛力仍然很大。只要我們做得更好，相信有一天韓國棒球能超越日本。」