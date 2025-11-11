快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

MiLB／林振瑋獲選秋季聯盟單週最佳投手 3勝暫居勝投王

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯10日專電
林振瑋在秋季聯盟表現亮眼，今天獲選亞利桑納秋季聯盟的單週最佳投手。截圖自MLB's Arizona Fall League
林振瑋在秋季聯盟表現亮眼，今天獲選亞利桑納秋季聯盟的單週最佳投手。截圖自MLB's Arizona Fall League

名投手郭泓志的外甥、美國職棒聖路易紅雀小聯盟投手林振瑋在秋季聯盟表現亮眼，今天獲選亞利桑納秋季聯盟的單週最佳投手，3勝暫居聯盟勝投王。

亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）是美國職棒30支隊伍在季後舉行的短期賽事，用來磨練各隊的潛力新秀。本季效力紅雀2A的投手林振瑋今年23歲，是近年少見在秋季聯盟表現獲獎的台灣球員。

林振瑋站在投手丘上最突出的特色就屬他的身高，擁有200公分的傲人身材，最快球速可達101英里（約162.5公里）。從2023年旅美追夢的他，舅舅是前大聯盟投手、退役球星郭泓志。

林振瑋在本屆秋季聯盟5場先發拿下3勝1敗，勝投領先全聯盟。他共投12局有19次三振，也是前段班成績。他最近一次出賽，3局無失分、送出5次三振，這場表現使他獲選單週最佳投手。

緊接在小聯盟球季之後，今年秋季聯盟從10月初開打，本週即將進行冠軍賽。近幾年獲選參加秋季聯盟的台灣球員包括潘文輝、林昱珉、李灝宇、張育成等。

林振瑋 郭泓志 美國職棒
×

