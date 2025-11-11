聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／林振瑋獲選秋季聯盟單週最佳投手 3勝暫居勝投王
名投手郭泓志的外甥、美國職棒聖路易紅雀小聯盟投手林振瑋在秋季聯盟表現亮眼，今天獲選亞利桑納秋季聯盟的單週最佳投手，3勝暫居聯盟勝投王。
亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）是美國職棒30支隊伍在季後舉行的短期賽事，用來磨練各隊的潛力新秀。本季效力紅雀2A的投手林振瑋今年23歲，是近年少見在秋季聯盟表現獲獎的台灣球員。
林振瑋站在投手丘上最突出的特色就屬他的身高，擁有200公分的傲人身材，最快球速可達101英里（約162.5公里）。從2023年旅美追夢的他，舅舅是前大聯盟投手、退役球星郭泓志。
林振瑋在本屆秋季聯盟5場先發拿下3勝1敗，勝投領先全聯盟。他共投12局有19次三振，也是前段班成績。他最近一次出賽，3局無失分、送出5次三振，這場表現使他獲選單週最佳投手。
緊接在小聯盟球季之後，今年秋季聯盟從10月初開打，本週即將進行冠軍賽。近幾年獲選參加秋季聯盟的台灣球員包括潘文輝、林昱珉、李灝宇、張育成等。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言