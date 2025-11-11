MLB／新人王放榜！曾4響砲的運動家柯茲滿分當選、勇士包德溫突圍國聯

全美棒球記者協會（BBWAA）票選誕生的年度四大獎項，將從本周陸續開獎，今天年度新人王率先放榜，美聯由運動家隊一壘手柯茲（Nick Kurtz）通殺30張第一名選票，國聯則由勇士隊捕手包德溫（Drake Baldwin）勝出。

柯茲本季出賽117場，420打數敲出122支安打，繳出打擊率2成90、上壘率3成83、長打率6成19的優異成績，7月25日締造單場4轟的驚人表現，包括36轟、86分打點、90得分、整體攻擊指數（OPS）1.002、標準化攻擊指數（OPS+）173都是大聯盟新人最佳，他也是1900年以來第三位新人年450打席以上OPS+在170以上的的選手，前兩人為2014年阿布瑞尤（José Abreu）、2017年賈吉（Aaron Judge）。

柯茲無意外包辦30張第一名選票，拿到滿分210分，擊敗隊友威爾森（Jacob Wilson），他共拿到23張第二名、4張第三名、1張第四名、1張第五名選票，總分107分。

國聯由包德溫出線，他共拿下21張第一名、9張第二名選票，總分183分，排名第二為小熊隊霍頓（Cade Horton），共拿到9張第一名、16張第二名、4張第三名選票，總分139分。

包德溫今年原本被預期不會進入開季名單，仍須先在3A累積出賽經驗，但先發捕手墨菲（Sean Murphy）開季列傷兵名單，勇士因此在開幕戰啟用新人捕手，而包德溫全季出賽124場，405打數敲出111安打、19轟、80分打點，繳出打擊率2成74、上壘率3成41、長打率4成69。