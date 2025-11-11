快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／新人王放榜！曾4響砲的運動家柯茲滿分當選、勇士包德溫突圍國聯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
運動家隊一壘手柯茲全票獲選美聯新人王，國聯則是勇士捕手包德溫勝出。 截圖自MLB官方X
運動家隊一壘手柯茲全票獲選美聯新人王，國聯則是勇士捕手包德溫勝出。 截圖自MLB官方X

全美棒球記者協會（BBWAA）票選誕生的年度四大獎項，將從本周陸續開獎，今天年度新人王率先放榜，美聯由運動家隊一壘手柯茲（Nick Kurtz）通殺30張第一名選票，國聯則由勇士隊捕手包德溫（Drake Baldwin）勝出。

柯茲本季出賽117場，420打數敲出122支安打，繳出打擊率2成90、上壘率3成83、長打率6成19的優異成績，7月25日締造單場4轟的驚人表現，包括36轟、86分打點、90得分、整體攻擊指數（OPS）1.002、標準化攻擊指數（OPS+）173都是大聯盟新人最佳，他也是1900年以來第三位新人年450打席以上OPS+在170以上的的選手，前兩人為2014年阿布瑞尤（José Abreu）、2017年賈吉（Aaron Judge）。

柯茲無意外包辦30張第一名選票，拿到滿分210分，擊敗隊友威爾森（Jacob Wilson），他共拿到23張第二名、4張第三名、1張第四名、1張第五名選票，總分107分。

國聯由包德溫出線，他共拿下21張第一名、9張第二名選票，總分183分，排名第二為小熊隊霍頓（Cade Horton），共拿到9張第一名、16張第二名、4張第三名選票，總分139分。

包德溫今年原本被預期不會進入開季名單，仍須先在3A累積出賽經驗，但先發捕手墨菲（Sean Murphy）開季列傷兵名單，勇士因此在開幕戰啟用新人捕手，而包德溫全季出賽124場，405打數敲出111安打、19轟、80分打點，繳出打擊率2成74、上壘率3成41、長打率4成69。

勇士 小熊隊
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／世界大賽「燃燒小宇宙」！考量受傷風險 傳山本由伸可能缺席經典賽

MLB／西武王牌今井達也旅美確定 傳跟「7億男」索托同經紀人

MLB／大聯盟冠軍教頭光速下台有前例 有人續約記者會上遞辭呈

MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

相關新聞

MLB／新人王放榜！曾4響砲的運動家柯茲滿分當選、勇士包德溫突圍國聯

全美棒球記者協會（BBWAA）票選誕生的年度四大獎項，將從本周陸續開獎，今天年度新人王率先放榜，美聯由運動家隊一壘手柯茲...

MLB／世界大賽「燃燒小宇宙」！考量受傷風險 傳山本由伸可能缺席經典賽

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月舉行，尋求衛冕的日本隊先前傳出將有多名旅美好手助陣，包含道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在內，不過根據日媒最新消息指出，由於道奇王牌山本由伸今年季後賽過度操

MLB／西武王牌今井達也旅美確定 傳跟「7億男」索托同經紀人

日職西武獅球團今日宣布，同意王牌投手今井達也透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），而根據美媒報導，今井達也的經紀人將是著名的波拉斯（Scott Boras），大都會巨砲索托（Juan Soto）、

MLB／大聯盟冠軍教頭光速下台有前例 有人續約記者會上遞辭呈

樂天桃猿隊撤換冠軍教頭古久保健二，消息衝擊各界，放眼大聯盟史上，也有幾起奪冠後教頭光速下台的案例，過程多帶有神奇色彩。

MLB／守護者兩投手涉嫌操縱投球賭博 遭檢方起訴

美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌在比賽中...

MLB／日本高校生提問最幸福時刻 鈴木一朗給了完美答案

美國職棒名人堂球員鈴木一朗季後回到日本，連續兩天指導新潟縣中越高校青棒隊球員，在結束訓練後進行交流，被一名學生問到「最幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。