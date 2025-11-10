快訊

MLB／西武王牌今井達也旅美確定 傳跟「7億男」索托同經紀人

聯合新聞網／ 綜合報導
西武獅王牌投手今井達也。圖截自X
西武獅王牌投手今井達也。圖截自X

日職西武獅球團今日宣布，同意王牌投手今井達也透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），而根據美媒報導，今井達也的經紀人將是著名的波拉斯（Scott Boras），大都會巨砲索托（Juan Soto）、道奇強投史奈爾（Blake Snell）等人也是他的合作對象。

美國棒球作家協會記者羅梅洛（Francys Romero）稍早在社群媒體X上發文稱：「西武獅隊已同意放行將27歲的王牌投手今井達也。如果申請獲得批准，他將有45天的時間與MLB30支球隊進行談判。據消息人士透露，洋基隊預計將是今井的熱門下家之一。」

之後羅梅洛又再發一篇文寫道，知名體育經紀波拉斯將成為今井達也的經紀人。

波拉斯過去曾幫助許多球星簽下巨額合約，包括上個休賽期索托與紐約大都會隊簽下的那份創紀錄的15年7.65億美元的合約。他目前的合作客戶包括費城費城人隊的哈波（Bryce Harper）、道奇的史奈爾，以及洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。至於他目前合作的日本選手，有洛杉磯天使隊的菊池雄星，和波士頓紅襪隊的吉田正尚。

今井達也的招牌武器是速球，球速經常可飆破160公里，外號「西武火球男」。去年他摘下洋聯三振王，本季登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89。這是他連3年繳出雙位數勝投。

