MLB／西武王牌今井達也旅美確定 傳跟「7億男」索托同經紀人

日職西武獅球團今日宣布，同意王牌投手今井達也透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），而根據美媒報導，今井達也的經紀人將是著名的波拉斯（Scott Boras），大都會巨砲索托（Juan Soto）、道奇強投史奈爾（Blake Snell）等人也是他的合作對象。

美國棒球作家協會記者羅梅洛（Francys Romero）稍早在社群媒體X上發文稱：「西武獅隊已同意放行將27歲的王牌投手今井達也。如果申請獲得批准，他將有45天的時間與MLB30支球隊進行談判。據消息人士透露，洋基隊預計將是今井的熱門下家之一。」

之後羅梅洛又再發一篇文寫道，知名體育經紀波拉斯將成為今井達也的經紀人。

The Seibu Lions have approved the posting of 27-year-old ace Tatsuya Imai. If the request is approved, he will have 45 days to negotiate with all 30 MLB teams.



The Yankees are expected to be among the favorites to land Imai, according to sources. — Francys Romero (@francysromeroFR) 2025年11月10日

波拉斯過去曾幫助許多球星簽下巨額合約，包括上個休賽期索托與紐約大都會隊簽下的那份創紀錄的15年7.65億美元的合約。他目前的合作客戶包括費城費城人隊的哈波（Bryce Harper）、道奇的史奈爾，以及洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。至於他目前合作的日本選手，有洛杉磯天使隊的菊池雄星，和波士頓紅襪隊的吉田正尚。

今井達也的招牌武器是速球，球速經常可飆破160公里，外號「西武火球男」。去年他摘下洋聯三振王，本季登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89。這是他連3年繳出雙位數勝投。

西武が今井達也選手のポスティングでの米メジャー挑戦容認



NPB 2025：

163.2回 | 防御率1.92 | WHIP0.89

奪三振率29.7% | 与四球率7.0% | 完投5試合



pic.twitter.com/NwiXQKmNzQ — にゃこなす🍆🐈‍⬛ (@nomatteryama) 2025年11月10日