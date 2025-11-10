MLB／世界大賽「燃燒小宇宙」！考量受傷風險 傳山本由伸可能缺席經典賽

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月舉行，尋求衛冕的日本隊先前傳出將有多名旅美好手助陣，包含道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在內，不過根據日媒最新消息指出，由於道奇王牌山本由伸今年季後賽過度操勞，考量潛在的傷病風險，球團很可能不會放人。

加入大聯盟第2年的山本由伸，在度過新秀年的傷病和適應調整後，更能展現出自己的投球實力。本季例行賽出賽30場，共投出173.2局，交出12勝、防禦率2.49的優異成績單，另有201次三振的驚人演出，成為道奇本季最穩定也最器重的王牌投手。

進入季後賽後，山本整體表現又上升另一個檔次，他先是在國聯冠軍賽G2對釀酒人演出完投勝，隨後他在世界大賽G2登板，面對藍鳥再度收下完投勝；世界大賽G6在球隊陷入絕境的情況下，他先發登板主投6局失1分拿勝；隔日G7生死戰山本由伸更是寫下「中0日」傳奇，在第9局險境登板救援，一路投到延長賽第11局皆未失分，幫助道奇最終以5：4順利完成2連霸壯舉，他本人也因為在世界大賽奪下3勝的佳績，在賽後獲頒MVP。

道奇今年世界大賽與藍鳥激戰七場後，勇奪冠軍。 美聯社

不過，正是因為山本由伸在今年季後賽「燃燒小宇宙」，讓道奇球團不得不審慎思考山本的健康狀況，以及貿然出戰經典賽可能帶來的風險。一位駐美記者披露：「道奇雖擁有強大輪值，但史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）年紀偏大易受傷，克蕭（Clayton Kershaw）又退休，可被視為『穩定戰力』的投手其實不多。」

「山本已被視為王牌戰力，球團絕對不希望他在開季前受傷而缺陣。至於大谷翔平，野手身分應會獲准出場，但以投手登板的可能性則不明朗。」他補充。

回顧山本由伸的傷病史，去年他曾因右肩盂脣撕裂休養3個月，今年他雖然健康完投整季，但在季後賽中被過度使用仍是事實，因此明年經典賽山本由伸能否再次代表國家隊出征，仍是未知數。

Yoshinobu Yamamoto's reaction once it was over 🥹 pic.twitter.com/C1CYWPFcJ8 — MLB (@MLB) 2025年11月2日