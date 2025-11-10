MLB／大聯盟冠軍教頭光速下台有前例 有人續約記者會上遞辭呈

樂天桃猿隊撤換冠軍教頭古久保健二，消息衝擊各界，放眼大聯盟史上，也有幾起奪冠後教頭光速下台的案例，過程多帶有神奇色彩。

中職史上總教練率隊奪冠後隔年季前即離職的案例，包括1990年味全龍隊宋宦勳、1992年兄弟象隊森下正夫、1996年統一獅隊大石彌太郎，都在約滿後下台，2011年率領獅隊奪冠的呂文生，則在2012年季前涉背信罪離職。

大聯盟史上也有幾起冠軍教頭光速離職的案例，卡瑞根（Bill Carrigan）1913到16年期間擔任紅襪隊選手兼教頭，他在1916年8月就向球團老闆表達，由於岳父過世留下的事情需要處理，也想減少旅行、投入副業，因此考慮退休，該年賽季紅襪奪冠，卡瑞根雖獲慰留，最終仍決定離開球場，直到1927年才回歸。

古久保健二帶領樂天桃猿奪冠後突然遭到撤換，引發許多揣測。資料照

名人堂傳奇打者霍斯比（Rogers Hornsby）1925到26年擔任紅雀隊選手兼總教練，紅雀在1926年奪冠，球季後洽談新合約，霍斯比要求年薪5萬美元的3年合約，球團僅開出1年5萬美元，且禁止出入賽馬場，霍斯比拒絕讓步，隨後被交易到紐約巨人隊。後續消息指出，紅雀早已想與霍斯比分道揚鑣，故意開出令他不滿意的合約，就是希望談判破局，而霍斯比沉迷於賽馬賭博的問題，最終也導致他與巨人高層撕破臉，隔年再被交易到波士頓勇士隊。

大石彌太郎當年率統一獅奪冠後因合約到期下台。 于志旭

基恩（Johnny Keane）1961到64年帶隊紅雀隊，紅雀奪得1964年冠軍是在10月15日，球團隔天舉辦記者會，外界都以為會是宣布教頭續約的記者會，結果基恩當天在記者會上向老闆遞出辭呈，這是他在9月下旬就已經寫好的信，隨即在10月20日，洋基隊宣布基恩成為新任教頭。