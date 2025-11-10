MLB／守護者兩投手涉嫌操縱投球賭博 遭檢方起訴

美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌在比賽中操縱投球以配合賭注，今天遭紐約聯邦檢方起訴。

法新社報導，這兩名多明尼加籍右投手自7月起已被MLB安排停賽，這段期間聯盟進行相關體育賭博調查。

歐提茲今天在波士頓被捕，將於明天出庭；克拉塞則尚未被羈押。

布魯克林（Brooklyn）檢方起訴27歲的終結者克拉塞與26歲的先發投手歐提茲，指控他們與不法賭徒合作，在特定投球下注，涉及金額達數十萬美元的陰謀。

他們遭起訴罪名包括電信詐欺共謀、誠實服務電信詐欺共謀、以賄賂影響體育賽事共謀與洗錢共謀等。

美國檢察官諾塞拉（Joseph Nocella）指出：「像歐提茲與克拉塞這樣的職業運動員，肩負來自隊友、聯盟以及相信公平競爭球迷的信任。」

他說：「如起訴所述，被告操縱投球，為賭徒出賣了這種信任…當腐敗滲入運動，受辱的不僅是個人，也損害了大眾對這項重要且珍視的運動的信任。」

檢方指出，兩名投手事先與共犯協議好將執行哪些特定投球，以便賭徒利用內線訊息下注。

檢方表示，克拉塞在2023年5月左右開始同意操縱「道具（prop）投注」，也就是針對每一球的球速、球路等細節下注，甚至在比賽進行中透過訊息協調。

檢方稱：「克拉塞經常在打席第一球就投出經過操控的球…為了確保這些球被判為壞球，他會刻意把球丟到地上，遠離好球帶。」

根據指控，克拉塞不僅收取回扣，有時還提供金錢資助整個賭局。

控告指出，歐提茲今年6月加入，共謀在兩場比賽中的特定球數投出壞球以換取賄賂回扣。

6月15日比賽前，歐提茲遭控投出特定壞球換取5000美元賄賂，而克拉塞因安排本次操控也獲得5000美元。

6月27日，歐提茲再次同意操縱投球，這次7000美元給自己，另外7000美元給克拉塞。

克拉塞還涉嫌提領5萬美元現金，並提供1.5萬美元給共犯用於6月27日比賽中下注，最終歐提茲為共犯帶來至少6萬美元的贏款。

兩名被告最高面臨的刑期為，電信詐欺共謀20年、誠實服務電信詐欺共謀20年、以賄賂影響體育賽事共謀5年、洗錢共謀20年。