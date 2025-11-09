快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

PLG／轟進21記三分彈 勇士得分破紀錄血洗洋基工程開胡

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
吳永盛三分球6投3中攻下14分助勇士開胡。PLG提供
吳永盛三分球6投3中攻下14分助勇士開胡。PLG提供

PLG新隊伍洋基工程今天迎接隊史第一場賽事，面對傳統勁旅台北富邦勇士，最多握有7分領先，半場打完也還有1分優勢，但第三節被勇士狂攻一波39：16攻勢奠定勝基，終場以破聯盟單場最高得分紀錄的133：106迎接賽季首勝。

洋基中鋒庫薩斯率先進球，阿拉薩連兩波禁區接到小球灌籃得分，一人連拿6分助隊取得8：4領先；勇士有阿拉薩連罰帶投拿下3分回應，洋將哥倫特也飆進2記外線加上3罰俱中，讓勇士反以12：11反超。哥倫特第一節就攻下11分，率隊取得33：31微幅領先。

阿拉薩第二節開打不到3分鐘就領到第3犯，不過外籍生馬克斯和高偉綸接連發揮，傑克森也飆進三分彈外加切入得手，讓打出一波7：0攻勢洋基以56：49反超比分。勇士在吳永盛連拿5分下回敬10：0小高潮，但洋基喊完暫停傑克森高拋得手，馬克斯上籃也取分，半場打完反是洋基取得60：59領先。

第三節前2分鐘兩隊都沒任何進球，直到9分48秒哥倫特外線破網才放勇士再超前，吳永盛和周桂羽接連飆進底角三分彈，古德溫加碼爆扣，勇士回到70：64領先；洋基喊出暫停後沒能止血，接續3分鐘勇士再拉出一波16：2的海嘯攻勢，差距擴大到82：66。

勇士第三節團隊三分球16投9中，柏萊特和洪楷傑都是兩投俱中，單節打出39：16猛攻，三節打完已取得98：76領先。第四節柏萊特和洪楷傑再追加外線，勇士開打不到1分鐘分數已破百，接續大幅走馬換將，蔡文誠3分26秒上場時受到和平籃球館球迷大聲歡呼，最終勇士就以133：106終止2連敗，迎接新賽季首場勝利。

勇士全場飆進21記三分彈，外線命中率超過4成5，全隊有9人有外線進球紀錄、6人得分兩位數，哥倫特29分、11籃板最高，柏萊特20分，洪楷傑15分，吳永盛14分；洋基以洋將傑克森18分最高，賈柯比17分。

富邦勇士 洋基 萊特

延伸閱讀

NFL／維京人新秀傑克森死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

麥可傑克森重生！「他」神還原「流行天王」　震撼影片曝光

新教頭上任磨合期 莫蘭特在灰熊新體系為何如此掙扎？

試鏡《暮光之城》直接被刷掉17年後復仇！珍妮佛勞倫斯當媽老公超廢　怒吼：去死吧親愛的

相關新聞

MLB／道奇最爛舞者就是朗希 羅哈斯為他的掃興舞步說sorry

佐佐木朗希毫無熱情的舞技，在道奇隊封王遊行上展現，當天把朗希拉到台前的老將羅哈斯（Miguel Rojas），直言對球迷...

PLG／轟進21記三分彈 勇士得分破紀錄血洗洋基工程開胡

PLG新隊伍洋基工程今天迎接隊史第一場賽事，面對傳統勁旅台北富邦勇士，最多握有7分領先，半場打完也還有1分優勢，但第三節...

MLB／日本高校生提問最幸福時刻 鈴木一朗給了完美答案

美國職棒名人堂球員鈴木一朗季後回到日本，連續兩天指導新潟縣中越高校青棒隊球員，在結束訓練後進行交流，被一名學生問到「最幸...

MLB／自曝「一次廁所都沒去」 18局大戰令道奇主播覺得「好瘋狂」

今年世界大賽G3，道奇與藍鳥上演了平紀錄的18局史詩級大戰，事後負責該場比賽轉播任務的主播戴維斯（Joe Davis）則於近日回想起這令人難忘的夜晚，他表示，當晚他「一次廁所都沒去」。 雙方在世

MiLB／小布蘭柯全壘打大賽奪冠 獻給已故父親、前央聯全壘打王

海盜隊小聯盟20歲好手小布蘭柯（Tony Blanco Jr.） 怪力驚人，今天贏得亞利桑納秋季聯盟全壘打大賽冠軍，其中...

MLB／官網預測可能超乎預期的FA 韋蘭德有個數字讓人夢寐以求

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）結束巨人隊1年1500萬美元合約，大聯盟官網列出「明年表現可能會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。