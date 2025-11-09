MLB／日本高校生提問最幸福時刻 鈴木一朗給了完美答案

美國職棒名人堂球員鈴木一朗季後回到日本，連續兩天指導新潟縣中越高校青棒隊球員，在結束訓練後進行交流，被一名學生問到「最幸福的時刻」，這位美日生涯締造4367支安打紀錄的名將回答，2019年引退賽得到所有人的祝福。

鈴木一朗今年入選名人堂，水手隊也宣布他的51號球衣退休，明年還會在西雅圖主場T-Mobile球場外設立雕像，造型就是一朗招牌打擊動作，他加入小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、知名播報員尼豪斯（Dave Niehaus）的行列，成為隊史第4人。

鈴木一朗長年回饋日本棒界，從2020年至今已經連續6年前往新潟縣，去年也曾回到母校愛工大名電高校，中越高校是他造訪的第12所學校。

今天和這些青棒球員一起熱身、接傳接、示範打擊練習後，鈴木一朗和學生進行1個多小時的交流，分享對棒球、人生、技術和精神層面的見解，面對「最幸福的時刻」，他說：「成為職棒球員後，不可能得到所有人的支持，因為會有敵隊球迷，但在引退賽完全受到支持，這是人生中最幸福的時刻。」

鈴木一朗在大聯盟19季揮出3089支安打，曾經連續10季達到200安，2004年262安更是史上最強，2019年3月21日在東京巨蛋進行的水手、運動家隊之戰宣布退休，當天湧進爆滿46451名觀眾，水手先發投手菊池雄星生涯初先發，還為大前輩感到不捨落淚。

鈴木一朗說：「沒有什麼可以取代那段時光，我很高興自己堅持下來。」他也鼓勵這些青棒球員，每天堅持訓練非常重要，沒有什麼秘訣，關鍵在於能否超越自己，永遠保持積極樂觀的心態也很重要。