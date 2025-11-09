MLB／自曝「一次廁所都沒去」 18局大戰令道奇主播覺得「好瘋狂」

今年世界大賽G3，道奇與藍鳥上演了平紀錄的18局史詩級大戰，事後負責該場比賽轉播任務的主播戴維斯（Joe Davis）則於近日回想起這令人難忘的夜晚，他表示，當晚他「一次廁所都沒去」。

雙方在世界大賽G3鏖戰至延長賽第18局才分出勝負，道奇與藍鳥分別動用10名、9名投手，可以說是將兩隊的牛棚用好用滿甚至當時於G2先發登板的道奇王牌山本由身也在牛棚練投，引起外界熱議。最終靠著投手克雷恩（Will Klein）硬撐4局無失分的驚人表現收官，加上弗里曼（Freddie Freeman）的再見轟，道奇以6：5奪勝，拿下這場艱苦的戰役。

弗里曼。 美聯社

據統計，該場比賽用了18局、歷時長達6小時39分。前一次世界大賽有這樣罕見的長局數比賽，可追溯自2018年道奇與紅襪的世界大賽，當時雙方也打到18局才分出高下，但比賽用時更久，達7小時20分鐘。

Joe Davis says he didn’t pee for the entire 18 innings of Game 3 of the World Series pic.twitter.com/vIxg8jJYVh — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2025年11月8日

近日，戴維斯作客《ESPN》節目時，被問到關於那場18局比賽的感想時，他首先自曝：「我一次都沒去洗手間。」緊接著他表示：「這場比賽和第七戰一樣瘋狂。當時有一種緊迫感，好像輸了就完蛋了。那種緊張感難以置信，真是太棒了。」

另外，戴維斯也在節目中補充，他的妻子也是這場史詩大戰見證者之一，「雖然我的妻子不是棒球迷，但她還是來看了第三場比賽，她非常感動。」戴維斯說。

FREDDIE FREAKING FREEMAN WALKOFF HOME RUN TO TAKE GAME 3 OF THE WORLD SERIES!!!!!



CINEMA!!!!!!! 🤯



(via @MLB)pic.twitter.com/GJRsoW8Z9q — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年10月28日