MLB／自曝「一次廁所都沒去」 18局大戰令道奇主播覺得「好瘋狂」
今年世界大賽G3，道奇與藍鳥上演了平紀錄的18局史詩級大戰，事後負責該場比賽轉播任務的主播戴維斯（Joe Davis）則於近日回想起這令人難忘的夜晚，他表示，當晚他「一次廁所都沒去」。
雙方在世界大賽G3鏖戰至延長賽第18局才分出勝負，道奇與藍鳥分別動用10名、9名投手，可以說是將兩隊的牛棚用好用滿甚至當時於G2先發登板的道奇王牌山本由身也在牛棚練投，引起外界熱議。最終靠著投手克雷恩（Will Klein）硬撐4局無失分的驚人表現收官，加上弗里曼（Freddie Freeman）的再見轟，道奇以6：5奪勝，拿下這場艱苦的戰役。
據統計，該場比賽用了18局、歷時長達6小時39分。前一次世界大賽有這樣罕見的長局數比賽，可追溯自2018年道奇與紅襪的世界大賽，當時雙方也打到18局才分出高下，但比賽用時更久，達7小時20分鐘。
近日，戴維斯作客《ESPN》節目時，被問到關於那場18局比賽的感想時，他首先自曝：「我一次都沒去洗手間。」緊接著他表示：「這場比賽和第七戰一樣瘋狂。當時有一種緊迫感，好像輸了就完蛋了。那種緊張感難以置信，真是太棒了。」
另外，戴維斯也在節目中補充，他的妻子也是這場史詩大戰見證者之一，「雖然我的妻子不是棒球迷，但她還是來看了第三場比賽，她非常感動。」戴維斯說。
