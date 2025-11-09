MiLB／小布蘭柯全壘打大賽奪冠 獻給已故父親、前央聯全壘打王

海盜隊小聯盟20歲好手小布蘭柯（Tony Blanco Jr.） 怪力驚人，今天贏得亞利桑納秋季聯盟全壘打大賽冠軍，其中一發擊球初速達到122.9英里，寫下美國職棒官方紀錄（Statcast）啟用10年來最快紀錄，他把奪冠榮耀獻給天上的父親、2009年日職中央聯盟全壘打王布蘭柯（Tony Blanco）。

大聯盟官網也提到，小布蘭柯受到已故父親的激勵，一路前進奪下全壘打大賽冠軍。

小布蘭柯身高201公分、體重110公斤，已在海盜小聯盟4個球季，目前在秋季聯盟出賽13場，繳出打擊率2成50、全壘打2支、打點7分的成績，高壯身材成為話題，被各隊形容為「見過最大的傢伙」、「簡直就是野獸」。

Tony Blanco Jr. (@Pirates) crushes 11 (!!) homers — 6 beyond 425 feet — in just 90 seconds during the AFL HR Derby 🚀 pic.twitter.com/UgjVISK7so — MLB Pipeline (@MLBPipeline) 2025年11月9日

他的父親布蘭柯2005年在國民隊出賽56場，2009年起轉戰日職8個球季，先後效力中日、橫濱、歐力士隊，在央聯擁有打擊王（2013年）、全壘打王、打點王（2009、2013年）頭銜，今年4月在多明尼加夜店發生意外，因天花板倒塌不幸遇難，享年43歲。

小布蘭柯今天在全壘打大賽頻頻轟出大號全壘打，賽後談到父親幾乎落淚，他說：「爸爸生前從未看過我參加全壘打大賽，這座冠軍要獻給他。」

官網指出，布蘭柯打過2004年未來之星明星賽賽，2005年效力國民，之後開啟輝煌的國際職棒生涯，2005年小布蘭柯出生幾個月後，還在秋季聯盟打了8場比賽。

小布蘭柯說：「小時候常看全壘打大賽轉播，現在看到小朋友為我接球，真是意義非凡，這是一個特別的時刻。」

Tony takes the crown 👑



Tony Blanco Jr. (PIT No. 30) is your 2025 Arizona Fall League Home Run Derby Champion! pic.twitter.com/MYe64BhSdg — MLB's Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) 2025年11月9日