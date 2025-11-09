聽新聞
MiLB／小布蘭柯全壘打大賽奪冠 獻給已故父親、前央聯全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜隊20歲好手小布蘭柯贏得亞利桑納秋季聯盟全壘打大賽冠軍。圖截自X
海盜隊小聯盟20歲好手小布蘭柯（Tony Blanco Jr.） 怪力驚人，今天贏得亞利桑納秋季聯盟全壘打大賽冠軍，其中一發擊球初速達到122.9英里，寫下美國職棒官方紀錄（Statcast）啟用10年來最快紀錄，他把奪冠榮耀獻給天上的父親、2009年日職中央聯盟全壘打王布蘭柯（Tony Blanco）。

大聯盟官網也提到，小布蘭柯受到已故父親的激勵，一路前進奪下全壘打大賽冠軍。

小布蘭柯身高201公分、體重110公斤，已在海盜小聯盟4個球季，目前在秋季聯盟出賽13場，繳出打擊率2成50、全壘打2支、打點7分的成績，高壯身材成為話題，被各隊形容為「見過最大的傢伙」、「簡直就是野獸」。

他的父親布蘭柯2005年在國民隊出賽56場，2009年起轉戰日職8個球季，先後效力中日、橫濱、歐力士隊，在央聯擁有打擊王（2013年）、全壘打王、打點王（2009、2013年）頭銜，今年4月在多明尼加夜店發生意外，因天花板倒塌不幸遇難，享年43歲。

小布蘭柯今天在全壘打大賽頻頻轟出大號全壘打，賽後談到父親幾乎落淚，他說：「爸爸生前從未看過我參加全壘打大賽，這座冠軍要獻給他。」

官網指出，布蘭柯打過2004年未來之星明星賽賽，2005年效力國民，之後開啟輝煌的國際職棒生涯，2005年小布蘭柯出生幾個月後，還在秋季聯盟打了8場比賽。

小布蘭柯說：「小時候常看全壘打大賽轉播，現在看到小朋友為我接球，真是意義非凡，這是一個特別的時刻。」

全壘打大賽 海盜 國民

相關新聞

MLB／道奇最爛舞者就是朗希 羅哈斯為他的掃興舞步說sorry

佐佐木朗希毫無熱情的舞技，在道奇隊封王遊行上展現，當天把朗希拉到台前的老將羅哈斯（Miguel Rojas），直言對球迷...

MLB／藍鳥球星比切特可望成為FA 美媒點名村上宗隆最能填補棒次

日本職棒重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，未來長約總值可望破億美元，美國媒體The Sporting News指出，藍鳥...

MLB／自曝「一次廁所都沒去」 18局大戰令道奇主播覺得「好瘋狂」

今年世界大賽G3，道奇與藍鳥上演了平紀錄的18局史詩級大戰，事後負責該場比賽轉播任務的主播戴維斯（Joe Davis）則於近日回想起這令人難忘的夜晚，他表示，當晚他「一次廁所都沒去」。 雙方在世

MiLB／小布蘭柯全壘打大賽奪冠 獻給已故父親、前央聯全壘打王

MLB／官網預測可能超乎預期的FA 韋蘭德有個數字讓人夢寐以求

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）結束巨人隊1年1500萬美元合約，大聯盟官網列出「明年表現可能會...

MLB／藍鳥代罪羔羊又多一人 美媒點名嘲諷大谷的饒舌歌手

藍鳥隊上周在世界大賽失利，打滿7場不敵道奇隊，未能奪下苦等32年的隊史第3冠，美國媒體FanSided指出，藍鳥球迷現在...

