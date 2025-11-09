快訊

MLB／官網預測可能超乎預期的FA 韋蘭德有個數字讓人夢寐以求

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
42歲的韋蘭德將成為自由球員。 路透社
3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）結束巨人隊1年1500萬美元合約，大聯盟官網列出「明年表現可能會超乎預期」的自由球員（FA），這位42歲老將也在其中，甚至認為他很有可能再投出幾個高品質球季。

韋蘭德本季是國聯最高齡投手，在大聯盟僅次於皇家隊45歲左投希爾（Rich Hill），出賽29場合計152局，戰績4勝11敗、防禦率3.85，生涯20年累積266勝是現役投手最多，道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）223勝居次，藍鳥隊薛則（Max Scherzer）221勝排名第3，其他投手離200勝俱樂部仍有一段距離。

「明年43歲的韋蘭德還能繼續逆齡嗎？」官網指出，儘管韋蘭德去年2024年防禦率5.48、FIP（投手獨立防禦率）4.78，似乎就要結束生涯，但本季兩個數字都是3.85，證明他的表現絕非偶然，如果以此作為參考，或許還能再繳出幾個高品質的賽季。

大聯盟近8季只有希爾、遊騎兵隊柯隆（Bartolo Colon）可以投到45歲，野手更只有水手隊鈴木一朗；官網指出，任何球員接近45歲時，表現都可能大幅下滑，但韋蘭德的一切都不尋常，2022年以39歲之齡奪下塞揚獎，目前速球仍有93.9英里，三振率20.7%也相當可觀，總有一天會入選名人堂。

官網分析，韋蘭德主宰戰場的時代已經過去，但他仍可投到150局以上，達到大聯盟先發投手平均數，這對大多數球隊都是夢寐以求的事；考慮韋蘭德的年齡可能簽下1年合約，對很多球隊來說都是一個不錯的選擇。

