MLB／藍鳥代罪羔羊又多一人 美媒點名嘲諷大谷的饒舌歌手

藍鳥隊上周在世界大賽失利，打滿7場不敵道奇隊，未能奪下苦等32年的隊史第3冠，美國媒體FanSided指出，藍鳥球迷現在又多了一個代罪羔羊，解釋他們為何輸掉世界大賽，這個人就是加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）。

藍鳥2日在世界大賽第7戰拚到延長11局4：5落敗，「守護神」霍夫曼（Jeff Hoffman）9局上遭羅哈斯（Miguel Rojas）轟出陽春砲追平比數，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）9局下在本壘前被刺殺，都讓不少球迷感到相當不滿，紐約郵報更是直接點出基納法利亞跑壘失誤，讓藍鳥付出代價。

回顧這次被喻為史上最精彩的世界大賽之一，道奇第5戰面對耶薩維奇（Trey Yesavage）狂吞12次三振，大谷翔平甚至揮棒過猛，導致頭盔落地，這一幕卻被德瑞克發文嘲諷，他立刻被球迷罵翻。

Drake took to Instagram to share pictures of Trey Yesavage striking out Shohei Ohtani and an old picture of Ohtani modeling.



“Savage already otw to the dugout boss lol”



“ONE MORE!!!!!!” pic.twitter.com/s8wBkJLgHs — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年10月30日

羅哈斯透露，隊友都有注意這件事，一點也不喜歡，德瑞克不尊重當今最強球員，接下來道奇就用實力說話。

FanSided形容，羅哈斯似乎認為，德瑞克對道奇封王貢獻良多。

饒舌歌手德瑞克。 美聯社

Kiké Hernández trolling Drake at the Dodgers World Series celebration today:



“It’s October’s Very Own”

“This really big team that has a lot of really big rings” 🤣



Drake posted Shohei Ohtani striking out after the Blue Jays went up 3-2 pic.twitter.com/4iUBUpgptX — Joey (@gothamhiphop) 2025年11月3日