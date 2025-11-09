MLB／藍鳥球星比切特可望成為FA 美媒點名村上宗隆最能填補棒次

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

日本職棒重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，未來長約總值可望破億美元，美國媒體The Sporting News指出，藍鳥隊游擊手比切特（Bo Bichette）如果拒絕球團提出的合格報價，最能填補打線中段棒次的球員就是這位25歲養樂多隊明星三壘手。

藍鳥在今年世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，比切特未來動向仍待觀察，球團對他提出1年2202.5萬美元的合格報價，預料將被拒絕，進入自由球員（FA）市場尋求更高身價。

村上效力養樂多8年，轟出246支全壘打、攻下1735分打點，2022年56轟改寫日職本土球員單季紀錄，也奪下中央聯盟三冠王；儘管村上今年因腹斜肌受傷只出賽56場，仍出現22支全壘打，穩定表現受到多支大聯盟球隊關注。

The Sporting News指出，儘管比切特曾經透露，想和小葛雷諾（Vladimir Guerrero, Jr）一起在藍鳥打到退休，但他在自由球員市場能拿到高達2億美元合約，一旦拒絕報價並與其他球隊簽約，藍鳥只能獲得一個補償選秀權，無法找到能取代他上壘、長打能力的球員。

藍鳥明年打擊陣容幾乎是原班人馬，The Sporting News分析，最有效的重建方案是讓村上擔任三壘手，既能保證進攻火力接近比切特的水準，又能確保季後賽有效防守，另外再找一位防守能力強的游擊手填補空缺。

