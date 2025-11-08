快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
村上宗隆。 美聯社
村上宗隆。 美聯社

日本職棒強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟，大聯盟30隊將有45天時間可與這名內野手簽約，期限自明天起至12月22日。

美聯社報導，2月2日滿26歲的村上宗隆，2021與2022年效力養樂多燕子期間，曾獲中央聯盟最有價值球員，並且4度入選全明星。他本季因腹斜肌拉傷僅出戰56場，但繳出22支全壘打並有47分打點，打擊率0.273，遭三振64次。

2022年，村上宗隆單季56轟打破王貞治保持的日職本土球員紀錄，並成為日職史上最年輕三冠王。他在2023年因傷中斷賽季前，曾連續4季至少有30轟表現。

村上宗隆在央聯8個賽季均效力養樂多，出戰892場，生涯打擊率0.27，共擊出246支全壘打；他共有647分打點，遭三振977次。

村上宗隆2019年與2020年主要都是擔任一壘手，後來他大部分時間都是守三壘。

2023年世界棒球經典賽，村上宗隆第9局自墨西哥投手加耶哥斯（Giovanny Gallegos）擊出再見二壘安打，送回大谷翔平與吉田正尚，助全隊以6比5奪勝晉級。第2天決賽他擊出追平全壘打，日本最後以3比2擊敗美國封王。

根據大聯盟官網分析，預期這個冬天日職將有2名強打挑戰美職。對村上宗隆有興趣的球隊包括紐約洋基、紐約大都會、西雅圖水手、費城費城人、舊金山巨人、波士頓紅襪。另一名預期入札的則是讀賣巨人的岡本和真，他曾3度獲得央聯全壘打王，並6度入選全明星。

根據美國職棒與日本職棒協議，如果球員簽下大聯盟合約，球員入札金（競標費）計算方式為合約前2500萬美元（包括已獲獎金與選項）的20%；超過2500萬美元部分，比例降至17.5%；超過5000萬美元部分，比例降至15%。此外，任何已獲獎金、激勵獎金與已執行選項，均需額外支付15%費用。

村上宗隆 大聯盟

相關新聞

MLB／「親愛的小天使永遠愛妳」維西亞缺陣原因令人心碎

道奇隊主力牛棚投手維西亞（Alex Vesia）缺席世界大賽，球團給他充裕的時間去陪伴家人，而他也在今天透過Instag...

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩一紀錄

大聯盟美國聯盟銀棒獎今天公布獲獎名單，洋基隊當家球星「法官」賈吉生涯第5度奪獎，有6人是生涯首度獲獎，包含運動家隊超級新...

MLB／村上宗隆入札挑戰大聯盟 45天搶人大戰開始

日本職棒（NPB）強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟（MLB），大聯盟30隊將有45天時間可與這名內野手簽約，期...

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

前大都會隊傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）獲得美國總統川普（Donald Trump）...

MLB／山本由伸訓練模式受矚目 投教想把日本經驗傳授韓職年輕投手

洛杉磯道奇在世界大賽中成功完成2連霸，其中最受矚目的主角，莫過於日籍強投山本由伸。他不僅在第2戰與第6戰擔任先發並取得勝投，其中第2戰更是完投勝，還在第7戰以後援身分登板封鎖對手，為道奇貢獻3場勝利。

MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師

道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。

