快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美聯銀棒獎得獎名單。截圖自MLB官方X
美聯銀棒獎得獎名單。截圖自MLB官方X

大聯盟美國聯盟銀棒獎今天公布獲獎名單，洋基隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第5度奪獎，有6人是生涯首度獲獎，包含運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）。

賈吉今年繳出3成31打擊率、53轟、114分打點、OPS 1.144的數據，拿下生涯首座打擊王，也追平洋基隊史最多銀棒獎紀錄，與基特（Derek Jeter）、卡諾（Robinson Cano）、波沙達（Jorge Posada）、溫菲爾德（Dave Winfield）並列。

守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramírez）6度獲獎比賈吉還多1次，也是他生涯第二次連續兩年獲獎，他在今年有著33轟、44盜的球季，史上三壘手銀棒獎得獎次數與施密特（Mike Schmidt）並列第二，僅次於柏格斯（Wade Boggs）的8次。

運動家隊菜鳥克爾茲在生涯第一年就繳出爆炸性成績，打擊率2成90、36轟、86分打點、OPS 1.002，成為運動家隊史第一位新人年就拿下銀棒獎的球員，也是今年三位打滿400打席且OPS超過1.000的銀棒獎得主之一，另外兩位是賈吉跟大谷翔平。

2025年美國聯盟銀棒獎得主：

一壘手：克爾茲（Nick Kurtz），運動家隊（首次獲獎）

二壘手：奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），洋基隊（首次獲獎）

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez），守護者隊（第六次獲獎）

游擊手：惠特（Bobby Witt Jr.），皇家隊（第二次獲獎）

外野手：賈吉（Aaron Judge），洋基隊（第五次獲獎）

外野手：巴克斯頓（Byron Buxton），雙城隊（首次獲獎）

外野手：格林（Riley Greene），老虎隊（首次獲獎）

捕手：羅利（Cal Raleigh），水手隊（首次獲獎）

指定打擊：史布林格（George Springer），藍鳥隊（第三次獲獎）

工具人：麥金斯崔（Zach McKinstry），老虎隊（首次獲獎）

年度球隊：洋基隊（第二次獲獎）

賈吉 洋基 運動家

延伸閱讀

MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

MLB／創97年首見數據洗刷軟手臭名 賈吉：2025洋基是特別球隊

MLB／追打大壞球變追平轟 賈吉笑了：可能有鬼魂幫忙

相關新聞

MLB／「親愛的小天使永遠愛妳」維西亞缺陣原因令人心碎

道奇隊主力牛棚投手維西亞（Alex Vesia）缺席世界大賽，球團給他充裕的時間去陪伴家人，而他也在今天透過Instag...

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩一紀錄

大聯盟美國聯盟銀棒獎今天公布獲獎名單，洋基隊當家球星「法官」賈吉生涯第5度奪獎，有6人是生涯首度獲獎，包含運動家隊超級新...

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

前大都會隊傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）獲得美國總統川普（Donald Trump）...

MLB／山本由伸訓練模式受矚目 投教想把日本經驗傳授韓職年輕投手

洛杉磯道奇在世界大賽中成功完成2連霸，其中最受矚目的主角，莫過於日籍強投山本由伸。他不僅在第2戰與第6戰擔任先發並取得勝投，其中第2戰更是完投勝，還在第7戰以後援身分登板封鎖對手，為道奇貢獻3場勝利。

MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師

道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。

MLB／季後賽一球未投「躺冠」 道奇史考特：2026我保證會變更好

道奇隊本賽季完成二連霸，不過明星牛棚投手史考特（Tanner Scott），在季後賽完全沒有登板紀錄，同樣隨道奇拿下生涯首個冠軍戒指，他今天也透過Instagram發文表達心情。 史考特季前與道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。