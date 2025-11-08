MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩一紀錄

大聯盟美國聯盟銀棒獎今天公布獲獎名單，洋基隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第5度奪獎，有6人是生涯首度獲獎，包含運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）。

賈吉今年繳出3成31打擊率、53轟、114分打點、OPS 1.144的數據，拿下生涯首座打擊王，也追平洋基隊史最多銀棒獎紀錄，與基特（Derek Jeter）、卡諾（Robinson Cano）、波沙達（Jorge Posada）、溫菲爾德（Dave Winfield）並列。

守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramírez）6度獲獎比賈吉還多1次，也是他生涯第二次連續兩年獲獎，他在今年有著33轟、44盜的球季，史上三壘手銀棒獎得獎次數與施密特（Mike Schmidt）並列第二，僅次於柏格斯（Wade Boggs）的8次。

運動家隊菜鳥克爾茲在生涯第一年就繳出爆炸性成績，打擊率2成90、36轟、86分打點、OPS 1.002，成為運動家隊史第一位新人年就拿下銀棒獎的球員，也是今年三位打滿400打席且OPS超過1.000的銀棒獎得主之一，另外兩位是賈吉跟大谷翔平。

2025年美國聯盟銀棒獎得主： 一壘手：克爾茲（Nick Kurtz），運動家隊（首次獲獎） 二壘手：奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），洋基隊（首次獲獎） 三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez），守護者隊（第六次獲獎） 游擊手：惠特（Bobby Witt Jr.），皇家隊（第二次獲獎） 外野手：賈吉（Aaron Judge），洋基隊（第五次獲獎） 外野手：巴克斯頓（Byron Buxton），雙城隊（首次獲獎） 外野手：格林（Riley Greene），老虎隊（首次獲獎） 捕手：羅利（Cal Raleigh），水手隊（首次獲獎） 指定打擊：史布林格（George Springer），藍鳥隊（第三次獲獎） 工具人：麥金斯崔（Zach McKinstry），老虎隊（首次獲獎） 年度球隊：洋基隊（第二次獲獎）