MLB／「親愛的小天使永遠愛妳」維西亞缺陣原因令人心碎

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊主力牛棚投手維西亞。 路透
道奇隊主力牛棚投手維西亞（Alex Vesia）缺席世界大賽，球團給他充裕的時間去陪伴家人，而他也在今天透過Instagram宣布，原本即將出世的女兒斯特林（Sterling）已於10月26日離世。

「我們親愛的小天使，我們永遠愛妳，妳將永遠與我們同在。」維西亞以一家人的名義寫下：「沒有言語能形容我們正經歷的痛苦，但我們會將她深藏在心中，珍惜與她共度的每一刻。」

維西亞與妻子凱拉（Kayla）原本預期他們的第一個孩子斯特林會在道奇隊季後賽期間誕生。不幸的是，她的離世發生在世界大賽期間，迫使維西亞暫時離隊。

在世界大賽首戰的前一天，道奇隊公開宣布維西亞因「極其私人的家庭事件」而未隨隊出賽，球隊也未將他列入世界大賽名單或家庭緊急醫療名單，以免讓他感到需要盡快回歸的壓力。

「這件事遠遠超越了棒球本身。」道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）當時表示：「我們所能做的，就是盡自己微薄的力量，全力支持他。」

在世界大賽第三戰，道奇隊牛棚投手們為了向維西亞致敬，在帽子的側邊寫上他的背號 51，並在剩餘比賽中也都這樣做。藍鳥隊的牛棚投手們也在第六與第七戰中將球帽繡上同樣數字，這個舉動讓道奇隊上下深受感動。

維西亞Instagram全文如下：

斯特林·索爾·維西亞

我們親愛的小天使，我們永遠愛妳，妳將永遠與我們同在。

我們美麗的女兒於10月26日（星期日）升上天堂。沒有言語能形容我們正經歷的痛苦，但我們會將她深藏在心中，珍惜與她共度的每一刻。

感謝道奇隊在這段時間裡的體諒與支持。我們的棒球家庭陪伴著我們，若沒有他們，我們無法撐過這一切。

也感謝道奇球迷、藍鳥隊以及所有棒球迷們的愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、留言與貼文，這給了我們極大的安慰。

最後，我們想感謝西達賽奈醫院以及所有幫助凱拉與斯特林的醫療人員。每一位我們遇到的人都真的非常了不起。

謹致愛意，

維西亞一家

道奇 世界大賽 棒球

相關新聞

MLB／山本由伸訓練模式受矚目 投教想把日本經驗傳授韓職年輕投手

洛杉磯道奇在世界大賽中成功完成2連霸，其中最受矚目的主角，莫過於日籍強投山本由伸。他不僅在第2戰與第6戰擔任先發並取得勝投，其中第2戰更是完投勝，還在第7戰以後援身分登板封鎖對手，為道奇貢獻3場勝利。

MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責

道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球

MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師

道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。

MLB／季後賽一球未投「躺冠」 道奇史考特：2026我保證會變更好

道奇隊本賽季完成二連霸，不過明星牛棚投手史考特（Tanner Scott），在季後賽完全沒有登板紀錄，同樣隨道奇拿下生涯首個冠軍戒指，他今天也透過Instagram發文表達心情。 史考特季前與道

MLB／教士新主帥確定了！ 前牛棚好手成黑馬接下兵符

聖地牙哥教士公布新任總教練人選，將由前救援好手史坦曼（Craig Stammen）掛帥，他與教士隊簽下三年合約，預計在下周記者會上正式亮相。 這項決定出乎外界意料，因為原本的候選人共有三位：投手

