MLB／「親愛的小天使永遠愛妳」維西亞缺陣原因令人心碎

道奇隊主力牛棚投手維西亞（Alex Vesia）缺席世界大賽，球團給他充裕的時間去陪伴家人，而他也在今天透過Instagram宣布，原本即將出世的女兒斯特林（Sterling）已於10月26日離世。

「我們親愛的小天使，我們永遠愛妳，妳將永遠與我們同在。」維西亞以一家人的名義寫下：「沒有言語能形容我們正經歷的痛苦，但我們會將她深藏在心中，珍惜與她共度的每一刻。」

維西亞與妻子凱拉（Kayla）原本預期他們的第一個孩子斯特林會在道奇隊季後賽期間誕生。不幸的是，她的離世發生在世界大賽期間，迫使維西亞暫時離隊。

在世界大賽首戰的前一天，道奇隊公開宣布維西亞因「極其私人的家庭事件」而未隨隊出賽，球隊也未將他列入世界大賽名單或家庭緊急醫療名單，以免讓他感到需要盡快回歸的壓力。

「這件事遠遠超越了棒球本身。」道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）當時表示：「我們所能做的，就是盡自己微薄的力量，全力支持他。」

在世界大賽第三戰，道奇隊牛棚投手們為了向維西亞致敬，在帽子的側邊寫上他的背號 51，並在剩餘比賽中也都這樣做。藍鳥隊的牛棚投手們也在第六與第七戰中將球帽繡上同樣數字，這個舉動讓道奇隊上下深受感動。

維西亞Instagram全文如下： 斯特林·索爾·維西亞 我們親愛的小天使，我們永遠愛妳，妳將永遠與我們同在。 我們美麗的女兒於10月26日（星期日）升上天堂。沒有言語能形容我們正經歷的痛苦，但我們會將她深藏在心中，珍惜與她共度的每一刻。 感謝道奇隊在這段時間裡的體諒與支持。我們的棒球家庭陪伴著我們，若沒有他們，我們無法撐過這一切。 也感謝道奇球迷、藍鳥隊以及所有棒球迷們的愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、留言與貼文，這給了我們極大的安慰。 最後，我們想感謝西達賽奈醫院以及所有幫助凱拉與斯特林的醫療人員。每一位我們遇到的人都真的非常了不起。 謹致愛意， 維西亞一家