MLB／山本由伸訓練模式受矚目 投教想把日本經驗傳授韓職年輕投手

洛杉磯道奇在世界大賽中成功完成2連霸，其中最受矚目的主角，莫過於日籍強投山本由伸。他不僅在第2戰與第6戰擔任先發並取得勝投，其中第2戰更是完投勝，還在第7戰以後援身分登板封鎖對手，為道奇貢獻3場勝利。

山本由伸在今年季後賽可說是寫下一連串不可思議的紀錄，成為自2001年席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續兩場完投勝的投手。更令人震驚的是，在第6戰已先發投出96球的情況下，他隔天毫無休息就再度登板第7戰，且成功守住戰局無失分。

這樣的場面，上一次出現已經追溯到2001年的「巨怪」強森（Randy Johnson）身上，放眼現代大聯盟比賽幾乎是難以想像。

山本由伸不僅以球技征服美國，更讓許多人開始研究他的體能管理與訓練方法。諸多美國媒體指出，若非擁有極為強健的身體，這種登板密度幾乎不可能完成。此外，他獨特的訓練方式，例如以「標槍訓練法」強化全身協調，都在日美兩地引發熱議，被認為是突破亞洲球員身體極限的代表。

見證山本由伸如此驚人的投球表現，南韓國家隊王牌元兌仁甚至忍不住感嘆：「那種登板強度，換成是我大概連手臂都抬不起來。」而甫離開廣島鯉魚轉任起亞虎隊二軍投手教練的日職名將高橋建也盛讚道：「山本確實是特別的存在，從投球的量來看，他大概是世界第一吧。」

高橋教練曾在日本職棒與山本由伸有過接觸，對他的訓練方式印象深刻。他指出：「雖然這種高負荷訓練確實伴隨風險，但只有跨過那條線的選手，才能在最高舞台上發揮那樣的水準。」

他解釋，「標槍訓練法」在歐力士隊中相當普遍，但山本的訓練方式仍被日本圈內形容為「獨樹一格」。他強調，體能鍛鍊沒有捷徑，除了重量訓練與跑步，還要持續找到最適合自身的訓練節奏，唯有如此才能打造出能投出好球的身體。

高橋也指出，現代投手過度追求球速與數據，反而忽略了讓身體能長時間承受投球負荷的能力。他認為日本投手在運用下半身方面表現較佳，而這正是他希望傳授給起亞虎年輕投手的重點。「教導投手好的姿勢是基本，但要會運用下半身。若只靠手臂出力，控制容易失衡、受傷風險也高。若能用下半身帶動全身協調投球，控球就會更穩定，」他解釋。

他也補充說：「日本有句話叫『身心合一』。現階段比起技術，更該注重體力。年輕球員最大問題是狀況起伏太大，必須透過反覆訓練讓動作成為身體記憶。唯有體力充足的選手，才能登上最高殿堂。」

儘管外界聚焦於山本由伸在世界大賽的驚人表現，但高橋教練強調，真正支撐這一切的，是他從少年時期就開始累積的自律與努力。起亞虎的年輕投手們若能借鏡山本的例子，紮實打好基礎，或許未來也能在國際舞台上寫下屬於自己的傳奇。