MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師
道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。
紹爾本季以小聯盟合約加盟道奇，賽季期間經歷六次升降，主要在牛棚協助分擔局數，最著名的是在6月11日對戰教士的比賽中，單場熱投111球。本季共出賽十場拿下兩勝，不過防禦率高達6.37，季後賽期間也未在大聯盟名單中，最終道奇在奪冠3天後，選擇將他釋出。
根據韓媒報導，KT巫師將和紹爾簽下總額95萬美元的合約，其中包括20萬美元簽約金與75萬美元年薪。紹爾擁有超過150公里的直球，和多樣化的變化球種，包括卡特球、伸卡球、滑球與指叉球。KT巫師相信他的經驗與實力，足以成為先發輪值的重要支柱。
