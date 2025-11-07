快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
前道奇投手紹爾將轉戰韓職。 路透社
前道奇投手紹爾將轉戰韓職。 路透社

道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。

紹爾本季以小聯盟合約加盟道奇，賽季期間經歷六次升降，主要在牛棚協助分擔局數，最著名的是在6月11日對戰教士的比賽中，單場熱投111球。本季共出賽十場拿下兩勝，不過防禦率高達6.37，季後賽期間也未在大聯盟名單中，最終道奇在奪冠3天後，選擇將他釋出。

根據韓媒報導，KT巫師將和紹爾簽下總額95萬美元的合約，其中包括20萬美元簽約金與75萬美元年薪。紹爾擁有超過150公里的直球，和多樣化的變化球種，包括卡特球、伸卡球、滑球與指叉球。KT巫師相信他的經驗與實力，足以成為先發輪值的重要支柱。

道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

大聯盟今天公布國家聯盟銀棒獎得主，道奇隊日本球星大谷翔平在指定打擊部門締造三連霸，也是個人第四次獲獎，超越鈴木一朗的三次...

MLB／季後賽一球未投「躺冠」 道奇史考特：2026我保證會變更好

道奇隊本賽季完成二連霸，不過明星牛棚投手史考特（Tanner Scott），在季後賽完全沒有登板紀錄，同樣隨道奇拿下生涯首個冠軍戒指，他今天也透過Instagram發文表達心情。 史考特季前與道

MLB／山本由伸訓練模式受矚目 投教想把日本經驗傳授韓職年輕投手

洛杉磯道奇在世界大賽中成功完成2連霸，其中最受矚目的主角，莫過於日籍強投山本由伸。他不僅在第2戰與第6戰擔任先發並取得勝投，其中第2戰更是完投勝，還在第7戰以後援身分登板封鎖對手，為道奇貢獻3場勝利。

MLB／道奇右投例行賽6度升降 季後遭釋出後轉戰韓職KT巫師

道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）在球隊獲得世界大賽冠軍後，季後3天隨即遭到釋出，也無緣與隊友一同遊行慶祝，不過今（7）日傳出他已和韓國職棒KT巫師達成共識，將以一年合約總值95萬美元旅韓發展。

MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責

道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球

MLB／教士新主帥確定了！ 前牛棚好手成黑馬接下兵符

聖地牙哥教士公布新任總教練人選，將由前救援好手史坦曼（Craig Stammen）掛帥，他與教士隊簽下三年合約，預計在下周記者會上正式亮相。 這項決定出乎外界意料，因為原本的候選人共有三位：投手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。