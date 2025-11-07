聽新聞
MLB／季後賽一球未投「躺冠」 道奇史考特：2026我保證會變更好
道奇隊本賽季完成二連霸，不過明星牛棚投手史考特（Tanner Scott），在季後賽完全沒有登板紀錄，同樣隨道奇拿下生涯首個冠軍戒指，他今天也透過Instagram發文表達心情。
史考特季前與道奇簽下4年7200萬美元合約（約22億新台幣），只是本季成績大幅衰退，出賽61場防禦率4.74，雖獲得23次救援點，卻出現多達十次救援失敗，被打擊率2成54、每局被上壘率1.26兩數據也比前兩年退步許多。
進入季後賽，史考特因下半身膿瘍切開手術曾短暫缺席，直到世界大賽期間也未回歸26人名單，不過史考特仍舊與道奇隊一同享受世界大賽冠軍的喜悅，獲得生涯首個冠軍戒指。
史考特在IG上發文說道：「2025年季後賽...把一切都拋在身後，拿到了世界大賽冠軍戒指，這一切誰也奪不走！2026年，我保證會變得更好！」
