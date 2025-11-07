快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

MLB／季後賽一球未投「躺冠」 道奇史考特：2026我保證會變更好

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊明星終結者史考特。 法新社
道奇隊明星終結者史考特。 法新社

道奇隊本賽季完成二連霸，不過明星牛棚投手史考特（Tanner Scott），在季後賽完全沒有登板紀錄，同樣隨道奇拿下生涯首個冠軍戒指，他今天也透過Instagram發文表達心情。

史考特季前與道奇簽下4年7200萬美元合約（約22億新台幣），只是本季成績大幅衰退，出賽61場防禦率4.74，雖獲得23次救援點，卻出現多達十次救援失敗，被打擊率2成54、每局被上壘率1.26兩數據也比前兩年退步許多。

進入季後賽，史考特因下半身膿瘍切開手術曾短暫缺席，直到世界大賽期間也未回歸26人名單，不過史考特仍舊與道奇隊一同享受世界大賽冠軍的喜悅，獲得生涯首個冠軍戒指。

史考特在IG上發文說道：「2025年季後賽...把一切都拋在身後，拿到了世界大賽冠軍戒指，這一切誰也奪不走！2026年，我保證會變得更好！」

