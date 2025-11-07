快訊

MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊韓籍工具人金慧成。 路透
道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。

金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球季尾聲淪為代跑，例行賽出賽71場，170打席，累積3轟、17打點、13盜壘成功，打擊率0.280，OPS值0.699；季後賽只出賽2場，沒有任何打席，不過仍在大聯盟第1年奪下世界大賽冠軍。

原本以為金慧成能風光回國，卻遭韓國網友炎上。據韓媒報導，受訪到一半時金慧成臉色突然僵掉，因為有名不速之客出現在他面前，金慧成不悅地說：「請先把那位擋住，我再繼續接受訪問，他離開後我再回答。」

這名男子韓國球迷都相當熟悉，被稱為「高尺金先生」，過去金慧成效力培證英雄隊時，就經常在高尺巨蛋球場掛「請轉告你父親還錢」布條，今年5月他因誹謗罪被判罰金。根據法院判決，金慧成父親確實有欠該男子1億韓元（約212萬新台幣）。這次布條內容是「有人去道奇隊，像癌細胞的父親破產免責，金先生被判名譽毀損罰金，那個癌細胞家族很快就會受天譴。」

訪問因此中斷，金慧成經紀公司人員立刻通知仁川機場保全，兩名保全上前對該男子說，「這裡不是處理私人問題的地方」，並將他帶離現場。隨後金慧成的訪問重新開始，該男子訪問結束後又試圖展開布條給金慧成看，在保全制止下，金慧成離開機場。

這段插曲成為韓國熱門新聞，多數網友砲轟金慧成，「為什麼不還錢？看不懂」、「有能力卻不還，太誇張了」、「父母欠債子女沒法律義務，但你這收入與知名度，為形象著想也該處理」、「加害者家屬理直氣壯、受害者被驅離，顛倒是非」、「好幾年了還是不還，形象只會更差」、「不是主力還擺架子？」

