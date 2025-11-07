MLB／教士新主帥確定了！ 前牛棚好手成黑馬接下兵符

聖地牙哥教士公布新任總教練人選，將由前救援好手史坦曼（Craig Stammen）掛帥，他與教士隊簽下三年合約，預計在下周記者會上正式亮相。

這項決定出乎外界意料，因為原本的候選人共有三位：投手教練尼巴拉（Ruben Niebla）、準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）和前捕手杭德利（Nick Hundley）。史坦曼成為名單外的人選，如今將擔任教士隊史第24任總教練。

史坦曼生涯在大聯盟出賽562場，成績55勝44敗防禦率3.66，獲得108次中繼成功。他曾在2017至2022年效力教士，擔任教士牛棚的精神領袖，直到2023年因右肩傷勢宣布退休，隨後於教士隊擔任棒球運營部助理。

教士隊連續兩個球季拿下單季90勝，且順利進入季後賽，不過接連在「win or go home」的比賽中失利，現在希望史坦曼能使戰績更上層樓。

We have agreed to terms with Craig Stammen on a three-year contract to become our new manager. pic.twitter.com/sqEiUH5Z5h — San Diego Padres (@Padres) 2025年11月6日