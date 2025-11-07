快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

MLB／教士新主帥確定了！ 前牛棚好手成黑馬接下兵符

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊將由前救援投手史坦曼擔任總教練。 美聯社
教士隊將由前救援投手史坦曼擔任總教練。 美聯社

聖地牙哥教士公布新任總教練人選，將由前救援好手史坦曼（Craig Stammen）掛帥，他與教士隊簽下三年合約，預計在下周記者會上正式亮相。

這項決定出乎外界意料，因為原本的候選人共有三位：投手教練尼巴拉（Ruben Niebla）、準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）和前捕手杭德利（Nick Hundley）。史坦曼成為名單外的人選，如今將擔任教士隊史第24任總教練。

史坦曼生涯在大聯盟出賽562場，成績55勝44敗防禦率3.66，獲得108次中繼成功。他曾在2017至2022年效力教士，擔任教士牛棚的精神領袖，直到2023年因右肩傷勢宣布退休，隨後於教士隊擔任棒球運營部助理。

教士隊連續兩個球季拿下單季90勝，且順利進入季後賽，不過接連在「win or go home」的比賽中失利，現在希望史坦曼能使戰績更上層樓。

MLB 棒球 教士

相關新聞

MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

大聯盟今天公布國家聯盟銀棒獎得主，道奇隊日本球星大谷翔平在指定打擊部門締造三連霸，也是個人第四次獲獎，超越鈴木一朗的三次...

MLB／克蕭以「沒被大谷敲安過」為傲 感謝山本讓他多一冠

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣告退休，不僅帶著世界大賽冠軍戒引退，還有一件事讓他引以為傲，那就是...

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

道奇隊日本王牌山本由伸在世界大賽G7「中0日」登板，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在節目上證實，G3的18局大戰，山本差點「中1日」登板。 道奇羅伯茲和球員們日前登上《吉米夜現場

MLB／18局大戰史密斯自爆13局就開始抽筋 道奇教頭：絕對不換

道奇隊締造世界大賽二連霸後，團隊成員與總教練羅伯茲（Dave Roberts）登上脫口秀舞台，在《吉米夜現場》（Jimm...

MLB／教士新主帥確定了！ 前牛棚好手成黑馬接下兵符

聖地牙哥教士公布新任總教練人選，將由前救援好手史坦曼（Craig Stammen）掛帥，他與教士隊簽下三年合約，預計在下周記者會上正式亮相。 這項決定出乎外界意料，因為原本的候選人共有三位：投手

MLB／無冕魔咒未破除 板凳教練馬丁利2026不會回歸藍鳥

多倫多藍鳥隊在世界大賽第七戰敗給道奇，板凳教練馬丁利（Don Mattingly）無緣打破個人生涯未獲得世界大賽冠軍之魔咒，如今他將不會在2026年重回藍鳥，不過這位64歲教頭表示，目前尚未打算退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。