MLB／無冕魔咒未破除 板凳教練馬丁利2026不會回歸藍鳥
多倫多藍鳥隊在世界大賽第七戰敗給道奇，板凳教練馬丁利（Don Mattingly）無緣打破個人生涯未獲得世界大賽冠軍之魔咒，如今他將不會在2026年重回藍鳥，不過這位64歲教頭表示，目前尚未打算退休。
馬丁利在MLB金手套選手見面會上分享自己的決定：「其實我早就覺得今年會是我在多倫多的最後一年，儘管我在這裡過得很開心，但現在是個離開的好時機。」馬丁利的合約在今年季後到期，隨著藍鳥無緣獲得世界大賽冠軍，馬丁利也選擇離開。
馬丁利擔任球員與教練共36年生涯中，從未奪下世界大賽冠軍，直至今年才首度隨藍鳥闖進世界大賽，無奈最終不敵道奇，使馬丁利的「無冕魔咒」仍未破除。
外界推測馬丁利可能選擇退休，但他本人表示，自己仍在考慮下一步：「我依舊熱愛棒球，不過隨著年紀漸長開始感到疲累，現在我只想暫時放鬆一下，後續再做決定。」
