快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
羅哈斯(右)受訪時透露，大谷要他別退休起「再戰10年」。 路透
羅哈斯(右)受訪時透露，大谷要他別退休起「再戰10年」。 路透

道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在今年球季後成為自由球員，而且計算好在2026年球季結束後就退休，沒想到大谷翔平不放人，要他跟自己「再戰10年」，羅哈斯只能苦笑回應：「翔平，我老了啊。」

羅哈斯在YouTube頻道《JM Baseball》的節目《Dugout Discussions》中擔任特別來賓，透露了在世界大賽第七戰第九局擊出追平轟後，與隊友大谷翔平之間的對話。

「那是我人生中最酷的一刻之一。」羅哈斯笑著回憶道：「我打出那支全壘打之後，所有人都湧上來圍住我，大家都瘋狂地慶祝。」不過，由於大谷是下一位打者，他無法加入這場慶祝。

儘管如此，當大谷之後擊出左外野飛球出局、回到休息區時，特地走到羅哈斯身邊，對他說：「米吉（羅哈斯的暱稱），你明年不能退休，你得再跟我一起打10年。」

羅哈斯笑著回應：「翔平，我已經老了啊，我不知道自己還能不能再打10年，但明年我一定會繼續和你並肩作戰。」

36歲的羅哈斯預計明年就是最後一個球季，雖然今年結束與道奇的合約到期，但他也說：「我完全無法想像自己會在別的球隊效力。我只想再打最後一年。」

道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／克蕭以「沒被大谷敲安過」為傲 感謝山本由伸多一冠

MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

MLB／大谷翔平「身為由伸隊友很驕傲」 幼稚幫舉右手回應球迷歡呼

相關新聞

MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

大聯盟今天公布國家聯盟銀棒獎得主，道奇隊日本球星大谷翔平在指定打擊部門締造三連霸，也是個人第四次獲獎，超越鈴木一朗的三次...

MLB／克蕭以「沒被大谷敲安過」為傲 感謝山本由伸多一冠

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣告退休，不僅帶著世界大賽冠軍戒引退，還有一件事讓他引以為傲，那就是...

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

道奇隊日本王牌山本由伸在世界大賽G7「中0日」登板，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在節目上證實，G3的18局大戰，山本差點「中1日」登板。 道奇羅伯茲和球員們日前登上《吉米夜現場

MLB／18局大戰史密斯自爆13局就開始抽筋 道奇教頭：絕對不換

道奇隊締造世界大賽二連霸後，團隊成員與總教練羅伯茲（Dave Roberts）登上脫口秀舞台，在《吉米夜現場》（Jimm...

MLB／無冕魔咒未破除 板凳教練馬丁利2026不會回歸藍鳥

多倫多藍鳥隊在世界大賽第七戰敗給道奇，板凳教練馬丁利（Don Mattingly）無緣打破個人生涯未獲得世界大賽冠軍之魔咒，如今他將不會在2026年重回藍鳥，不過這位64歲教頭表示，目前尚未打算退休。

MLB／13名球員獲合格報價 小熊、今永昇太與塔克動向受關注

大聯盟官網宣布，在截止日前共有13名球員收到合格報價（Qualifying Offer），其中包含小熊隊球星塔克（Kyle Tucker）、日籍左投今永昇太、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarbe

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。