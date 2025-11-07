MLB／13名球員獲合格報價 小熊、今永昇太與塔克動向受關注

大聯盟官網宣布，在截止日前共有13名球員收到合格報價（Qualifying Offer），其中包含小熊隊球星塔克（Kyle Tucker）、日籍左投今永昇太、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）與藍鳥隊游擊手比切特（Bo Bichette）等人都在名單內。

合格報價金額為1年2202.5萬美元，獲得報價的球員需在美東時間11月18日下午4點前決定是否接受，若拒絕則成為自由球員，後續若有新球隊簽下他，原球團將獲得選秀權補償。自2012年合格報價制度實施以來，僅有14位球員選擇接受，最近一位是辛辛那提紅人隊馬丁尼茲（Nick Martinez）。

小熊隊日籍左投今永昇太因球隊先不執行選擇權後，他再拒絕一年1500萬美元的球員選項而成為自由球員。不過小熊仍對他提出合格報價，2202.5萬美元雖然可能高於他簽下另一份長約的平均年薪，但若接受今永將承擔一年短約的風險。今永這兩季在小熊隊先發54場防禦率3.28，只是今年季末狀態下滑，最後6場先發防禦率5.97，還成為全壘打製造機，主投34.2局挨了12支全壘打。

以下是獲得合格報價13名選手名單： 史瓦柏（Kyle Schwarber）費城人隊指定打擊 塔克（Kyle Tucker）小熊隊外野手 蘇亞雷斯(Ranger Suarez)費城人隊投手 瓦德茲（Framber Valdez）太空人隊投手 比切特（Bo Bichette）藍鳥隊游擊手 希斯（Dylan Cease）教士隊投手 葛里沙姆（Trent Grisham）洋基隊外野手 托瑞斯（Gleyber Torres）老虎隊二壘手 迪亞茲（Edwin Diaz）大都會隊終結者 伍德夫（Brandon Woodruff）釀酒人隊投手 賈倫（Zac Gallen）響尾蛇隊投手 今永昇太（Shota Imanaga）小熊隊投手 金恩（Michael King）教士隊投手