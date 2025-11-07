快訊

MLB／18局大戰史密斯自爆13局就開始抽筋 道奇教頭：絕對不換

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鐵捕史密斯上節目受訪，透露那場18局大戰，他從第13局開始就抽筋了。 法國新聞社
道奇隊締造世界大賽二連霸後，團隊成員與總教練羅伯茲（Dave Roberts）登上脫口秀舞台，在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）中分享奪冠花絮，鐵捕史密斯（Will Smith）聊到18局馬拉松大賽時透露「我從第13局就抽筋了」。

道奇在今年世界大賽打滿7場才擊敗藍鳥隊奪冠，其中第3戰兩隊更是鏖戰18局，創下世界大賽121年以來最長局數紀錄，這場比賽史密斯一人蹲完，而且7場比賽合計蹲了73局，成為世界大賽121屆以來蹲捕局數最長的捕手。

主持人金莫（Jimmy Kimmel）問到史密斯「你應該是那場比賽中最辛苦的人吧。整整18局都蹲在本壘後面」，史密斯苦笑說：「那場比賽……真的太長了，真的很長。」

史密斯說：「從第13局開始雙腿就開始抽筋，不斷補水、吃東西……我已經搞不清楚狀況了，只能一直撐下去。」

當時隊醫向羅伯茲回報史密斯腳抽筋，需不需要讓他下場休息？羅伯茲立刻回答：「絕對不行！他不能下場！」羅伯茲回顧這段對話讓現場笑聲四起，史密斯也補充道：「我從沒想過要換人，我絕對不會下場。」

節目中也透露，整支球隊幾乎都在極限狀態下比賽。羅伯玆說：「大家都在打點滴。赫南德茲（Kike Hernandez）也一樣，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）那場也有登板。史密斯、大谷翔平也在賽後立刻打點滴。大家真的把一切都留在了球場上。」

「而到了第七戰，羅哈斯（Miguel Rojas）甚至差點在場上昏倒。」羅伯茲感性地說：「身為教練，這就是我最想看到的，球員全力以赴，把所有的一切都奉獻出來。」

金莫打趣問到：「那場18局的比賽……延長賽有額外薪水嗎？」史密斯等人笑著回答：「沒有。」金莫裝作震驚地回應：「沒有加班費？你們應該拿一點才對啊。」

羅伯茲 世界大賽 道奇

