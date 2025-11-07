聽新聞
MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！
道奇隊日本王牌山本由伸在世界大賽G7「中0日」登板，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在節目上證實，G3的18局大戰，山本差點「中1日」登板。
道奇羅伯茲和球員們日前登上《吉米夜現場》，談到G3的18局大戰，當時道奇牛棚投手克雷恩（Will Klein）在場上苦撐，山本進入牛棚練投，引發球迷震驚。
如今羅伯斯透露，當時有考慮派野手登板，人選是有經驗的赫南德茲（Kike Hernández）或羅哈斯（Miguel Rojas）。不過山本在只休息1天的情況下請纓上陣，讓他改變心意，「山本主動對我說：『我來投，不能讓野手在世界大賽中登板。』」
羅伯茲坦言：「如果不是弗里曼（Freddie Freeman）開轟，下一個上場的就是他，他準備好上場丟了。」
