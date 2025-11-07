MLB／季後賽出戰13場沒拿過球棒 道奇外野手迪恩轉戰巨人

快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲外野手迪恩轉戰巨人。 美聯社
28歲外野手迪恩（Justin Dean）剛替道奇隊奪下世界大賽冠軍，今天就確定轉隊，巨人隊決定認領他的合約，也認領左投桑馬丁（Reiver Sanmartin），為了騰出球員空間，指定讓渡右投布萊克（Mason Black）。

迪恩今年例行賽出賽18場，幾乎都以代守和代跑為主，只獲得2打席沒有安打，有1次盜壘成功。季後賽總共出賽13場，沒有任何打席，有1次盜壘成功。他在小聯盟3A打擊率0.289，OPS值0.809，有6轟、27盜壘成功。

世界大賽G6迪恩有一個關鍵守備，巴格（Addison Barger）第9局擊出二壘安打，正好卡在全壘打牆下，迪恩舉手示意是死球，裁判也判定是場地規則二壘安打，成功阻止藍鳥拿下分數，才有後來的第7戰，讓道奇奪下冠軍，完成連霸。

巨人目前預計由拉莫斯（Heliot Ramos）與李政厚鎮守外野2個先發位置，右打的迪恩將和吉伯特（Drew Gilbert）、馬托斯（Luis Matos）、恩卡納西昂（Jerar Encarnacion）競爭出賽機會。

桑馬丁在紅人隊效力4季共出賽62場，防禦率5.66。2023年7月接受TJ手術，去年沒有在大聯盟登板，今年9月復出對藍鳥隊，後援1.2局失1分。他今年在3A出賽46場（2場先發），防禦率僅2.67。

