MLB／克蕭以「沒被大谷敲安過」為傲 感謝山本由伸多一冠

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣告退休，不僅帶著世界大賽冠軍戒引退，還有一件事讓他引以為傲，那就是生涯從未被大谷翔平敲出過安打「你去看看數據」。

隨著道奇隊在世界大賽封王，克蕭也進入退休生活，他在接受《Dan Patrick Show》節目訪問時，提到對於未來規畫他還沒有確定方向，因為家中將有新生兒到來，會先以家庭為重。

「如果道奇隊有教練、特助之類的職務，我可能會有興趣。」克蕭說：「也有人叫我去學打高爾夫球，我會去試試看。」

當主持人派翠克詢問克蕭是否曾對決過大谷翔平時，克蕭笑著說：「你去看看數據吧，我從來沒被他敲出過安打。我會說一輩子，我想應該是10支0還是11支0之類的。」

在大谷翔平去年加入道奇之前，克蕭對戰天使隊大谷翔平是11打數無安打，還送出4次三振沒有保送，完全壓制的成績，聽到數據後克蕭笑說：「感覺很棒，我可以說一整天。」

被問到是否有人請教如何壓制大谷？克蕭也說：「我覺得重點是球速不能太平庸，而我現在的球速就是這樣，也不知道還能不能辦到。還有滑球、變速球剩下80幾英里，我投起來也沒有那麼有信心了。」

克蕭也提到山本由伸在封王戰的驚人表現，「我不知道之後還能不能看到類似的場景，有個人投了6局之後，隔天又登板不是投1、2人次，是投了2.2局，山本這真的是超人的表現。」克蕭後續補充，「而且他讓我又多了一枚冠軍戒，謝謝你山本。」