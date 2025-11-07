MLB／道奇維持連霸班底 執行球隊選項留住孟西與維西亞

2025世界大賽冠軍道奇做出球員異動，宣布啟動明星三壘手孟西（Max Muncy）與牛棚左投維西亞（Alex Vesia）的2026年球隊選項，分別以1000萬美元與355萬美元價碼將兩位連霸功臣續留陣中。

今年35歲的孟西過去兩季僅出賽173場，但只要保持健康，他仍是道奇打線的重要支柱，生涯季後賽累積16轟名列隊史第一，並在今年世界大賽第七戰擊出關鍵全壘打。例行賽孟西100場出賽中，道奇戰績為60勝40敗，反之在他缺陣時僅為33勝29敗，因此儘管他的防守能力遭受質疑，道奇仍決定啟動選擇權將其續留。

29歲的牛棚左投維西亞，本季出賽68場、防禦率3.02，獲得5次救援成功。不僅是道奇穩定的牛棚戰力，也被視為全大聯盟最出色的左投中繼之一。他在季後賽屢屢扮演「救火隊」角色，成為道奇貧弱牛棚中重要支柱，這項球隊選擇將他續留至2026球季結束，明年季後將成為自由球員。

道奇隊左投維西亞。 美聯社

同時，道奇宣布將外野手瓦德（Ryan Ward）與左投歐提茲（Robinson Ortiz）加入40人名單。並把右投岡索林（Tony Gonsolin）指定讓渡（DFA）、世界大賽精準判斷「死球」救了道奇一命的外野手迪恩（Justin Dean）、與右投葛洛夫（Michael Grove）放進讓渡名單（waivers），而迪恩隨即被舊金山巨人隊挑走。