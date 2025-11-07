MLB／大谷翔平銀棒獎三連霸 四度獲獎超越鈴木一朗登日本第一

大聯盟今天公布國家聯盟銀棒獎得主，道奇隊日本球星大谷翔平在指定打擊部門締造三連霸，也是個人第四次獲獎，超越鈴木一朗的三次成為日籍球員史上最多。

銀棒獎專注球員打擊表現，由各球團總教練及三位教練票選而來，大谷翔平在效力天使隊時曾在2021、2023年兩度獲選美國聯盟指定打擊銀棒獎，去年轉戰道奇隊後又在國聯指定打擊拿下此獎。

大谷翔平今年敲出刷新個人紀錄的55發全壘打，名列國聯第二，並以102分打點排名第六，146分得分則是大聯盟最多，另外還有20次盜壘，在長打率（0.622）、OPS（1.014）、壘打數（380）都是國聯最多。

自2022年國聯正式導入指定打擊制以來，大谷翔平是首位在該部門連續兩年獲獎的球員；大聯盟指定打擊四次獲獎則與的紀錄與莫里特（Paul Molitor）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）並列第二，最多的是「老爹」歐提茲（David Ortiz）的七次。

2025年國家聯盟銀棒獎得主

一壘手：阿隆索（Pete Alonso，紐約大都會）

二壘手：馬提（Ketel Marte，亞利桑那響尾蛇）

三壘手：馬恰多（Manny Machado，聖地牙哥教士）

游擊手：帕多摩（Geraldo Perdomo，亞利桑那響尾蛇）

外野手：索托（Juan Soto，紐約大都會）

外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，亞利桑那響尾蛇）

外野手：塔克（Kyle Tucker，芝加哥小熊）

捕手：古德曼（Hunter Goodman，科羅拉多洛磯）

指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani，洛杉磯道奇）

工具人：伯利森（Alec Burleson，聖路易斯紅雀）

年度球隊：洛杉磯道奇