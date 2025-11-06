快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／村上宗隆長打有如貝比魯斯 官網：三振問題卻像賈羅

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
養樂多隊重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場最受重視的亞洲球員 美聯社
養樂多隊重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場最受重視的亞洲球員 美聯社

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場最受重視的亞洲球員，未來合約可望破億美元；大聯盟官網形容他擁有貝比魯斯（Babe Ruth）般的長打火力，同時也有賈羅（Joey Gallo）的三振問題，具備成為超級巨星的潛力，但很難預料將成為何種類型的打者。

村上在2022年揮出56支全壘打，改寫日職本土球員單季最多轟紀錄，打擊率也有3成18，接下來打擊率下降、三振率也升高，未能複製歷史性賽季的全面打擊表現。

村上最近3季出賽339場，揮出86支全壘打，也吞下412次三振，本季因腹斜肌拉傷只出賽56場，復出後頻頻開轟；官網指出，村上56場比賽出現22支全壘打，這種成績甚至超過2022年141場56轟，擁有強大的拉打能力正是許多大聯盟強棒開轟秘訣，羅利（Cal Raleigh）和史瓦柏（Kyle Schwarber）都是如此，村上絕對可以和大聯盟最強打者相提並論。

不過官網強調，村上最大問題是能否降低三振次數，他若在2022年季後直接升上大聯盟，這或許不是迫切問題，但在破紀錄球季後三振數大幅飆升，導致前年和去年打擊表現下滑，即使今年進攻數據回升，這種情況依然存在，高揮空率、高三振率、低擊球率正是村上在大聯盟最令人擔憂的問題。

官網指出，村上未來必須在保持頂級長打能力的同時，提升擊球技巧，他若能做到這一點，將成為大聯盟明星強棒，因為他的打擊火力就是如此強大。

賈羅過去在大聯盟10季揮出208支全壘打，兩次出現單季40轟，但也吞下1292次三振，2012年慘吞213K，成為美聯「被三振王」。

大聯盟 Kyle Schwarber

延伸閱讀

MLB／日職韓職球員真好用？ 大聯盟官網列14名自由市場人選

MLB／NBC預測村上宗隆身價破億美元 岡本和真或許更值得投資

MLB／道奇日籍三本柱有望出征WBC 日媒曝第四棒不是大谷將是「他」！

MLB／村上宗隆引道奇等7隊興趣 官網：讓人想起松井、大谷

相關新聞

MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題

道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，洛杉磯時報指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作...

MLB／村上宗隆長打有如貝比魯斯 官網：三振問題卻像賈羅

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場最受重視的亞洲球員，未來合約可望破億美元；大聯盟官網形...

MLB／大谷、真美子遊行放閃不忘贊助商業配 網：最佳代言人

大谷翔平幫助道奇隊完成二連霸，昨天妻子田中真美子出席世界大賽冠軍遊行，手中拿的飲料也成為球迷討論話題。 田中真美子的一舉一動都是球迷關注焦點，昨天有美國網友貼出真美子用iPhone 13 min

MLB／官網點名紅襪想搶史瓦柏 最大障礙可能是吉田正尚

費城人隊上個月在分區系列賽不敵道奇隊，季後賽只打4場就打包，國聯雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）也進入自由球...

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

道奇隊完成世界大賽二連霸壯舉，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Kike Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（B

MLB／WS封王戰美加日5100萬人收看 就算洋基缺席也比去年成長

大聯盟官方今天宣布，世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。