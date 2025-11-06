聽新聞
MLB／大谷、真美子遊行放閃不忘贊助商業配 網：最佳代言人
大谷翔平幫助道奇隊完成二連霸，昨天妻子田中真美子出席世界大賽冠軍遊行，手中拿的飲料也成為球迷討論話題。
田中真美子的一舉一動都是球迷關注焦點，昨天有美國網友貼出真美子用iPhone 13 mini的照片，上頭寫著「身價7億美元男人的妻子使用的iPhone」，引發球迷熱議。
另外，《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）拍到大谷與真美子拿著贊助商伊藤園的商品「お～いお茶」。許多日本網友看見後直呼，「那是大谷包裝的お～いお茶」、「伊藤園看到一定笑翻」、「真是替贊助商著想」、「遊行也沒忘記帶，太可愛了」、「最佳代言人」。
道奇三壘手孟西（Max Muncy）的老婆凱莉（Kellie Muncy）今天稍早在IG分享參加遊行的照片，其中一張是真美子加入道奇大嫂團的四人合照，看起來關係相當融洽。
