獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

MLB／官網點名紅襪想搶史瓦柏 最大障礙可能是吉田正尚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊史瓦伯是今年自由市場最大咖野手。 美聯社
費城人隊史瓦伯是今年自由市場最大咖野手。 美聯社

費城人隊上個月在分區系列賽不敵道奇隊，季後賽只打4場就打包，國聯雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）也進入自由球員市場，大聯盟官網今天指出，費城人非常希望他在明年球季回歸，而且簽下長約，但競爭將會非常激烈，因為各隊都想擁有強大左打加強陣容。

史瓦柏本季56轟、132分打點都在國聯排名第1，生涯11年第2次奪下全壘打王、首獲打點王，過去4季在費城人出賽627場，包括今年162場全勤，一共揮出187支全壘打、攻下434分打點，生涯累積340轟、784分打點。

官網透露，單季能夠轟出50支全壘打的打者，聯盟所有球隊都想挖角，但各隊評估自由球員市場會有一些具體需求，並非所有球員都適合所有球隊；史瓦柏是經驗豐富的強棒，即將年滿33歲成為自由球員之際，應會受到不少球隊的青睞。

官網點名費城人、遊騎兵、紅襪、大都會、老虎、金鶯、勇士、紅人隊都是潛在買家，尤其費城人陣容老化，史瓦柏如果回歸，將有助於未來幾年繼續保持爭冠希望，但最近3年在季後賽失利可能促使球團高層調整陣容。

吉田正尚的合約可能成為紅襪補強最大障礙。 路透
吉田正尚的合約可能成為紅襪補強最大障礙。 路透

另外，史瓦柏曾在2021年短暫效力紅襪，生涯在波士頓芬威球場26戰揮出6支全壘打，OPS（整體攻擊指數）高達1.122；官網特別提到，紅襪和史瓦柏重聚的最大障礙可能是吉田正尚，他的合約（5年9千萬美元）還剩兩年3720萬美元，本季最後兩個月表現出色，球團高層若能找到交易，或許就能為史瓦伯重返波士頓打開大門。

