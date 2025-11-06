MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

道奇隊完成世界大賽二連霸壯舉，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Kike Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）登上美國知名節目《吉米夜現場》，談到山本由伸是否是機器人。

主持人吉米（Jimmy Kimmel）提到山本由伸在世界大賽中投17局，是否有看過這種表現，羅伯茲笑回：「從沒見過。光看他的身材就知道，他不是高大的球員，但精神、專注與韌性，是我遇過的球員中最突出的，有時我都懷疑他是不是機器人。」

主持人笑說，「應該派人去檢查一下吧！」羅伯茲幽默回應：「也許更像大谷翔平。」現場笑聲不斷，羅伯茲接著補充說：「他擁有難以置信的專注力與耐力，願意為了球隊，一次又一次地揮動手臂，正是這樣的態度，帶領球隊完成二連霸。」

世界大賽G3形成一場18局大戰，G2才先發的山本由伸進入牛棚練投，羅伯茲回憶，「當時山本自己說，『我不能讓野手上來投球』。如果不是弗里曼（Freddie Freeman）打出全壘打，他可能會上去投。」羅伯茲直呼：「只要球隊裡有他這種投手，我們就能不斷贏下去。」