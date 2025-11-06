快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、山本由伸(右)。 路透
大谷翔平(左)、山本由伸(右)。 路透

道奇隊完成世界大賽二連霸壯舉，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Kike Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）登上美國知名節目《吉米夜現場》，談到山本由伸是否是機器人。

主持人吉米（Jimmy Kimmel）提到山本由伸在世界大賽中投17局，是否有看過這種表現，羅伯茲笑回：「從沒見過。光看他的身材就知道，他不是高大的球員，但精神、專注與韌性，是我遇過的球員中最突出的，有時我都懷疑他是不是機器人。」

主持人笑說，「應該派人去檢查一下吧！」羅伯茲幽默回應：「也許更像大谷翔平。」現場笑聲不斷，羅伯茲接著補充說：「他擁有難以置信的專注力與耐力，願意為了球隊，一次又一次地揮動手臂，正是這樣的態度，帶領球隊完成二連霸。」

世界大賽G3形成一場18局大戰，G2才先發的山本由伸進入牛棚練投，羅伯茲回憶，「當時山本自己說，『我不能讓野手上來投球』。如果不是弗里曼（Freddie Freeman）打出全壘打，他可能會上去投。」羅伯茲直呼：「只要球隊裡有他這種投手，我們就能不斷贏下去。」

道奇 山本由伸 大谷翔平 世界大賽

相關新聞

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

道奇隊完成世界大賽二連霸壯舉，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Kike Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（B

MLB／WS封王戰美加日5100萬人收看 就算洋基缺席也比去年成長

大聯盟官方今天宣布，世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙...

MLB／世界大賽G7美日加5100萬人收看 創34年來最佳紀錄

道奇隊在世界大賽第七戰以5：4險勝藍鳥隊，這場經典之戰在美國、加拿大與日本共吸引5100萬名觀眾，這是1991年雙城與勇士隊第七戰以來，收視最高的大聯盟比賽。 大聯盟官方公布的數據，整個系列賽美

MLB／佐佐木朗希挑戰山本由伸！遭三球三振大喊：噁心

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希先前在社群發布一則影片，片中他拿起球棒與智慧發球機的「山本由伸」進行投打對決，最終朗希遭學長「三球三振」，影片發布後讓網友笑成一片。 這次投打對決發生在道奇隊封王遊行

MLB／明年再來！ 超前轟苦主畢柏意外留藍鳥、6名主力成FA

藍鳥隊在世界大賽G7遭到道奇隊逆轉，遺憾錯失冠軍。延長賽被史密斯（Will Smith）敲出超前轟的投手畢柏（Shane Bieber），意外執行合約球員選項，將續留多倫多。 畢柏曾在2020年

MLB／洋基外野如何補強？大聯盟官網：留住貝林傑才是首選

隨著貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）雙雙投入自由市場，洋基隊外野陣容面臨改組，兩人本季共敲出63支全壘打，倘若離隊將造成不小戰力空缺，然而針對洋基如何補強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。