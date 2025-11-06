快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙城、勇士隊第7戰以來收視率最高紀錄。 美聯社
世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙城、勇士隊第7戰以來收視率最高紀錄。 美聯社

大聯盟官方今天宣布，世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙城、勇士隊第7戰以來收視率最高紀錄；洛杉磯時報指出，就算其他國家相關數據還未統計，美國以外的收視人數也創下史上新高。

今年世界大賽在這3國平均收視人數為3400萬，也是1992年以來世界大賽全球收視人數最多的一次，光是在美國平均人數就達1610萬，洛杉磯收視率領先全美。

道奇隊去年在世界大賽4勝1敗扳倒洋基隊，今年4勝3敗擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊；洛杉磯時報指出，即使洋基缺席，取而代之是加拿大球隊，收視率也比去年成長，打滿7場有助於收視率提升。

大聯盟曾在1994出現球員大罷工事件，導致季後賽取消，隔年例行賽場次也縮水，引發大量球迷不滿，世界大賽收視率直到2006年才恢復罷工前的水準。然而，隨著比賽時間經常超過3小時，以及2020年新冠疫情影響，收視率很快再次下滑。

洛杉磯時報指出，日本這個人口只有美國1/3的國家，世界大賽平均收視人數為970萬人，加拿大人口更只有美國1/10，平均收視人數為810萬人，第7戰收視率是2010年溫哥華冬季奧運之外，所有英語轉播中最高。

世界大賽 洋基 大聯盟

相關新聞

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

道奇隊完成世界大賽二連霸壯舉，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Kike Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（B

MLB／WS封王戰美加日5100萬人收看 就算洋基缺席也比去年成長

大聯盟官方今天宣布，世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙...

MLB／世界大賽G7美日加5100萬人收看 創34年來最佳紀錄

道奇隊在世界大賽第七戰以5：4險勝藍鳥隊，這場經典之戰在美國、加拿大與日本共吸引5100萬名觀眾，這是1991年雙城與勇士隊第七戰以來，收視最高的大聯盟比賽。 大聯盟官方公布的數據，整個系列賽美

MLB／佐佐木朗希挑戰山本由伸！遭三球三振大喊：噁心

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希先前在社群發布一則影片，片中他拿起球棒與智慧發球機的「山本由伸」進行投打對決，最終朗希遭學長「三球三振」，影片發布後讓網友笑成一片。 這次投打對決發生在道奇隊封王遊行

MLB／明年再來！ 超前轟苦主畢柏意外留藍鳥、6名主力成FA

藍鳥隊在世界大賽G7遭到道奇隊逆轉，遺憾錯失冠軍。延長賽被史密斯（Will Smith）敲出超前轟的投手畢柏（Shane Bieber），意外執行合約球員選項，將續留多倫多。 畢柏曾在2020年

MLB／洋基外野如何補強？大聯盟官網：留住貝林傑才是首選

隨著貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）雙雙投入自由市場，洋基隊外野陣容面臨改組，兩人本季共敲出63支全壘打，倘若離隊將造成不小戰力空缺，然而針對洋基如何補強

