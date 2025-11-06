MLB／WS封王戰美加日5100萬人收看 就算洋基缺席也比去年成長

大聯盟官方今天宣布，世界大賽（WS）第7戰在美國、加拿大、日本共有5100萬名觀眾收看電視轉播，寫下1991年世界大賽雙城、勇士隊第7戰以來收視率最高紀錄；洛杉磯時報指出，就算其他國家相關數據還未統計，美國以外的收視人數也創下史上新高。

今年世界大賽在這3國平均收視人數為3400萬，也是1992年以來世界大賽全球收視人數最多的一次，光是在美國平均人數就達1610萬，洛杉磯收視率領先全美。

道奇隊去年在世界大賽4勝1敗扳倒洋基隊，今年4勝3敗擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊；洛杉磯時報指出，即使洋基缺席，取而代之是加拿大球隊，收視率也比去年成長，打滿7場有助於收視率提升。

大聯盟曾在1994出現球員大罷工事件，導致季後賽取消，隔年例行賽場次也縮水，引發大量球迷不滿，世界大賽收視率直到2006年才恢復罷工前的水準。然而，隨著比賽時間經常超過3小時，以及2020年新冠疫情影響，收視率很快再次下滑。

洛杉磯時報指出，日本這個人口只有美國1/3的國家，世界大賽平均收視人數為970萬人，加拿大人口更只有美國1/10，平均收視人數為810萬人，第7戰收視率是2010年溫哥華冬季奧運之外，所有英語轉播中最高。