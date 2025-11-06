MLB／世界大賽G7美日加5100萬人收看 創34年來最佳紀錄

道奇隊在世界大賽第七戰以5：4險勝藍鳥隊，這場經典之戰在美國、加拿大與日本共吸引5100萬名觀眾，這是1991年雙城與勇士隊第七戰以來，收視最高的大聯盟比賽。

大聯盟官方公布的數據，整個系列賽美日加平均收視人口約3400萬，是1992年以來世界大賽最高紀錄，較去年成長19%。

加拿大與日本觀眾平均達1790萬人，成為史上國際觀眾最多的世界大賽。美國地區系列賽平均收視人口1610萬，是2017年以來美國收視最高的世界大賽。

由於藍鳥是加拿大球隊，今年世界大賽在美加兩地吸引2430萬人，創2016年以來最高紀錄，比去年增加46%。

第六戰在NHK-G平均1310萬人收看，成為日本史上單一電視頻道收視最高的世界大賽，第七戰則在NHK-BS平均1200萬人收看。整個系列賽七場平均970萬人。

第七戰在加拿大Sportsnet與TVA Sports共有1160萬人收看，成為2010年溫哥華冬季奧運以來加拿大收視最高的英語節目。在Sportsnet、Sportsnet+與Citytv的收視，創Rogers傳媒史上最高紀錄。整個系列賽七場平均810萬人。

2025年世界大賽透過44家媒體夥伴、以16種語言在203個國家與地區播出。道奇與藍鳥合計擁有13名非美國籍球員，來自8個國家與地區，包含加拿大、古巴、多明尼加、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與委內瑞拉。