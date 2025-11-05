MLB／佐佐木朗希挑戰山本由伸！遭三球三振大喊：噁心
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希先前在社群發布一則影片，片中他拿起球棒與智慧發球機的「山本由伸」進行投打對決，最終朗希遭學長「三球三振」，影片發布後讓網友笑成一片。
這次投打對決發生在道奇隊封王遊行前，朗希面對智慧發球機系統的「山本由伸」前兩球打成擦棒，第三球則揮棒落空遭三振，朗希也直呼：「Yoshi is nasty（由伸太噁心了）。」
佐佐木朗希在季後賽扮演牛棚要角，更曾擔任終結者重任，這段他與世界大賽MVP山本由伸另類對決的影片，不僅獲得許多回響，也為道奇封王遊行增添話題。
