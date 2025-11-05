MLB／明年再來！ 超前轟苦主畢柏意外留藍鳥、6名主力成FA

藍鳥隊在世界大賽G7遭到道奇隊逆轉，遺憾錯失冠軍。延長賽被史密斯（Will Smith）敲出超前轟的投手畢柏（Shane Bieber），意外執行合約球員選項，將續留多倫多。

畢柏曾在2020年奪下美聯塞揚獎，去年因傷只投2場，今年被守護者隊交易到藍鳥隊後重返投手丘，先發7場，40.1局37次三振，防禦率3.57。畢柏季後賽先發4場，防禦率3.86，在世界大賽G7後援登板，延長賽11局被史密斯敲出超前陽春砲，最終藍鳥以1分之差含恨落敗。

畢柏賽後受訪時說：「這支球隊有很多難以形容的特質、毅力和團結。每個人都為彼此而戰，這正是這間休息室的力量，而不只是某一個人。」

原先外界認為畢柏應該會跳出合約，進入自由球員市場爭取大合約。不過根據大聯盟官網今天報導，畢柏將執行合約1600萬美元的球員選項，續留藍鳥。

藍鳥今年有6名主力球員合約到期，包含明星內野手比切特（Bo Bichette）、3屆塞揚得主薛則（Max Scherzer）、36歲先發投手巴塞特（Chris Bassitt）、牛棚大將多明奎茲（Seranthony Domínguez）、工具人基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）和一壘手法蘭斯（Ty France）。

比切特世界大賽G7從大谷翔平手中轟三分砲，近日傳出道奇有意網羅。藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）強調藍鳥會盡全力留住他，「我們深知這裡對球員有多特別，全國球迷的支持，讓藍鳥成為一支真正屬於加拿大的球隊。」

