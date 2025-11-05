MLB／道奇弗里曼「蠕動舞」超好笑 網：比再見全壘打還驚艷

道奇隊昨天舉辦世界大賽二連霸慶祝遊行，遊行結束後球員們轉往球星貝茲（Mookie Betts）家中參加慶功派對，「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）上演一段精彩「蠕動舞」，炒熱現場氣氛。

弗里曼、克蕭（Clayton Kershaw）和赫南德茲（Kiké Hernández）等球星皆出席派對，現場氣氛熱烈。貝茲在TikTok分享一段影片並寫道，昨晚真的充滿愛，弗里曼超嗨！」

影片中可見，弗里曼在赫南德茲的起鬨下，突然整個人頭部朝地，身體像波浪一樣表演經典舞步「蠕動舞」，驚人的舞技讓在場的人都嗨翻，現場充滿快活的空氣。

網友們紛紛表示，「這比他世界大賽兩支再見全壘打還讓人驚嘆！」、「這是新的上壘慶祝動作嗎？」、「我真的沒想到弗里曼這麼會跳！」。

Freddie Freeman doing the worm is a must-see video 😂



📹 :realmookiebetts/TikTok pic.twitter.com/ugAf2a9xiZ — MLB (@MLB) 2025年11月5日